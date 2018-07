Wien-Brigittenau: 17-Jähriger verstirbt nach Verkehrsunfall

Wien (OTS) - Am 09. Juli 2018 ist es gegen 20:30 Uhr in einer Tiefgarage im Bereich der Engerthstraße zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Ein 17-Jähriger, der keine Lenkberechtigung für Motorräder besaß, dürfte mit einem nicht zugelassenen Motorrad gegen eine Betonwand geprallt sein. Der 17-Jährige zog sich dabei lebensgefährliche Verletzung zu und verstarb noch an der Unfallstelle

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Daniel FÜRST

+43 1 31310 72105

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at