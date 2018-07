LH-Stv. Schnabl: Verbraucherschlichtung erzielte bislang 200.000 Euro für NÖ Konsumentinnen und Konsumenten

Land NÖ fördert Verein seit seinem Bestehen im Jahr 2016

St. Pölten (OTS/NLK) - Im Rahmen einer Pressekonferenz im Landhaus in St. Pölten informierte LH-Stellvertreter Franz Schnabl heute, Dienstag, gemeinsam mit Hermann Germ, dem Obmann der Verbraucherschlichtung Austria, und Simon Eder, dem Geschäftsführer der Verbraucherschlichtung Austria, zum Thema „Verbraucherschlichtung im Dienste niederösterreichischer Konsumentinnen und Konsumenten“.

LH-Stellvertreter Schnabl hielt fest, dass Schlichtung „eine rasche und kostengünstige Alternative zu Gerichtsverfahren sei“, seitens des Landes Niederösterreich sei man daher „stolz und dankbar“, dass es eine Einrichtung gebe, die Konsumentinnen und Konsumenten in dieser Hinsicht berate und unterstütze. „Seit 2016 vermittelt die Verbraucherschlichtung Austria zwischen Konsumentinnen und Konsumenten und Unternehmen, um bei Streitigkeiten rasch und unbürokratisch Lösungen zu finden“, dabei gehe es darum, im Vorfeld von Gerichtsverfahren zu Lösungen zu kommen, betonte Schnabl die Funktion der „neutralen Mediation“ der Verbraucherschlichtung Austria. Seitens des Landes Niederösterreich unterstütze man diese wertvolle Einrichtung jährlich mit einer Förderung von 10.000 Euro.

Seit ihrem Bestehen seien bei der Verbraucherschlichtung österreichweit über 1.300 Schlichtungsanträge gestellt worden, mehr als 260 Fälle davon von niederösterreichischen Konsumentinnen und Konsumenten. „Dabei konnte in jedem zweiten Fall eine Lösung im Sinne und zum Schutz der Konsumentinnen und Konsumenten erzielt werden“, führte der LH-Stellvertreter aus, dass niederösterreichische Konsumentinnen und Konsumenten dadurch mehr als 200.000 Euro an Schadenersatz retour bekommen hätten. „Die Fälle zeigen, dass es ganz wichtig ist, dass wir Einrichtungen haben, an die sich Konsumentinnen und Konsumenten wenden können“, so Schnabl.

Vereinsobmann Germ bedankte sich bei LH-Stellvertreter Schnabl und dem Land Niederösterreich für die Unterstützung. Ziel der Verbraucherschlichtung Austria sei es, „sozial Schwachen zu helfen, zu ihrem Recht zu kommen“. Oft gebe es eine große Diskrepanz zwischen den Möglichkeiten eines Konsumenten bzw. einer Konsumentin und eines Unternehmens, an die Verbraucherschlichtung Austria könne man sich kostenlos wenden, um zu seinem Recht zu kommen. Diese sei eine von acht Schlichtungsstellen, die flächendeckend tätig seien, informierte Germ, dass die Verbraucherschlichtung die breiteste Zuständigkeit habe. Sie unterstütze die Konsumentinnen und Konsumenten etwa, wenn der Fernseher nicht funktioniere, die Heizkostenrechnung zu hoch sei, die Versicherung nicht zahle oder es Probleme bei einer Reise gebe. „Jeder Konsument ist gut beraten, wenn er, bevor er auf seinen Anspruch verzichtet, bei uns entsprechende Anträge stellt“, so Germ.

Geschäftsführer Eder bedankte sich ebenfalls für die Unterstützung des Landes Niederösterreich. „Schlichtung hat einen deeskalativen Charakter“, betonte Eder, dass es der Verbraucherschlichtung Austria darum gehe, zu versuchen, Konflikte zu lösen. Das sei insbesondere bei Vertragsverhältnissen, die auf länger angelegt seien, etwa bei einem Mietverhältnis, von Bedeutung. Die drei Schlichter der Verbraucherschlichtung – Irmgard Griss, Katharina Hörl und Simon Eder selbst – würden gemeinsam mit Konsumentinnen und Konsumenten und den Unternehmen an einer Lösung suchen. „Wir machen eine rechtliche Einschätzung und unterbreiten Lösungsvorschläge“, informierte Eder, dass gegebenenfalls auch Schlichtungsverhandlungen vor Ort durchgeführt würden. Die Teilnahme am Schlichtungsverfahren sei freiwillig, man könne kein Unternehmen dazu zwingen, dennoch würden sich drei von vier Unternehmen, das seien ca. 75 Prozent, an Schlichtungsverfahren beteiligen. Die Chance auf Einigung liege bei 50 bis 70 Prozent. Aus Niederösterreich gebe es die meisten Fälle, 2017 sei es rund ein Fünftel aller Fälle gewesen, und es seien 91.000 Euro an die Konsumentinnen und Konsumenten retour gekommen.

