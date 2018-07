17 Jahre Einsatz für Licht für die Welt: Chris Lohner zum 75. Geburtstag

Wien (OTS) - Zum heutigen 75. Geburtstag von Chris Lohner wünscht ihr Licht für die Welt alles erdenklich Gute. „Chris Lohner ist seit 17 Jahren unsere Botschafterin. Sie hat sich in dieser Zeit in Tausenden von Arbeitsstunden, mit vielen Reisen in unsere Projektländer auf ihre eigenen Kosten und auf unzähligen Veranstaltungen besonders auch für Kinder mit Behinderungen in Entwicklungsländern eingesetzt und Spenden gesammelt. Mit ihrem unermüdlichen Einsatz und ihrem persönlichen Engagement hat sie Tausenden von blinden Menschen und ihren Familien in Entwicklungsländern eine neue und selbst bestimmte Zukunft ermöglicht. Dafür möchte ich ihr heute im Namen von Licht für die Welt und allen MitarbeiterInnen herzlich danken und wir wünschen ihr das Allerbeste für ihre Zukunft“, so Licht für die Welt Geschäftsführer Rupert Roniger.

Licht für die Welt

Licht für die Welt ist eine österreichische Fachorganisation für inklusive Entwicklung. Unser Ziel ist eine inklusive Gesellschaft, die allen offen steht und niemanden zurücklässt. Wir setzen uns für barrierefreie augenmedizinische Versorgung ein und unterstützen inklusive Bildung und Rahmenbedingungen für ein selbstbestimmtes Leben, damit Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt an der Gesellschaft teilhaben können. Licht für die Welt ist als unabhängiger, gemeinnütziger Verein organisiert und unterhält Länderbüros in Äthiopien, Burkina Faso, Mosambik und Südsudan. Mit unseren Programmen stärken wir die Rechte von Menschen mit Behinderungen, ermöglichen ihnen ein selbstbestimmtes Leben und helfen ihnen aus der Armutsfalle.

