Joint Venture Calcit: Wietersdorfer baut Beteiligung an slowenischem Spezialisten für Industriemineralien aus

Klagenfurt/Stahovica (OTS) - Die Kärntner Wietersdorfer Gruppe hat ihre Beteiligung am slowenischen Unternehmen Calcit, einem Hersteller für Pigmente und Füllstoffe aus Kalziumkarbonat, von 25,1 auf 50 Prozent ausgebaut. Die WIG Wietersdorfer Holding und das slowenische Unternehmen CHL d.o.o., das im Besitz der Familien Kirn steht, halten nun jeweils 50 Prozent am gemeinsamen Joint Venture. Die Zusammenarbeit erfolgt unter der Leitung von CHL. Der Hauptsitz von Calcit liegt in Stahovica nahe Kamnik in Slowenien.

Mit der Erhöhung der Anteile an Calcit macht die Wietersdorfer Gruppe nicht nur einen weiteren Schritt in Richtung der Internationalisierung der Unternehmensgruppe, wie Dr. Michael Junghans, Geschäftsführer der WIG Wietersdorfer Holding GmbH, erklärt: „Calcit hat sich in den letzten Jahren sehr dynamisch entwickelt. Durch zahlreiche neue Produkte und hohes Prozess- und Verfahrens-Know-how hat Calcit heute eine starke Position auf dem europäischen Markt inne. Mit dem neuen Joint Venture schaffen wir die Grundlage dafür, neue wachstumsstarke Kundensegmente abseits der Bauindustrie zu erschließen und langfristig zu entwickeln.“

Stärkung der Marktposition und Weiterentwicklung beider Unternehmen

Bereits im Jahr 2006 hat sich die Wietersdorfer Gruppe an Calcit zu einem Viertel beteiligt. Seitdem entwickelte sich das slowenische Unternehmen zu einem europäischen Spezialisten für die Produktion von Füllstoffen und Beschichtungspigmenten aus aufbereitetem Kalziumkarbonat, die in der Papierindustrie, der Kunststoffindustrie und der Farbstoffindustrie zum Einsatz kommen. Zwei Drittel des Umsatzes werden in der Papierindustrie erwirtschaftet. Künftig liegt der Fokus auf der weiteren Stärkung der Kundenbeziehungen in West- und Zentraleuropa sowie der Entwicklung von neuen innovativen Hybridfüllstoffprodukten.

Auch bei CHL ist man von der künftig noch intensiveren Zusammenarbeit mit der Wietersdorfer Gruppe und den daraus resultierenden Vorteilen für beide Unternehmen überzeugt: „Mit der klaren und stabilen Eigentümerstruktur können wir unsere Wachstumsprojekte noch gezielter umsetzen und verstärkt in Forschung und Entwicklung investieren“, erklärt Calcit-Geschäftsführer Matevž Kirn.

Über die Calcit d.o.o.

Die Calcit d.o.o. mit Hauptsitz in Stahovica (Slowenien) ist ein auf die Produktion von Füllstoffen aus raffiniertem Kalziumkarbonat, Granulaten und Sanden spezialisiertes Unternehmen. Die Produkte von Calcit kommen in der Papierindustrie, der Kunststoffindustrie, der Glasindustrie, der Landwirtschaft sowie in der Bauindustrie, und hier im Speziellen im Fassadenbereich, zum Einsatz. Das Unternehmen betreibt zwei Steinbrüche und Produktionsstätten in Stahovica (Slowenien) und in Gospić (Kroatien) an denen außergewöhnlich reiner Kalkstein abgebaut wird. Die Produkte von Calcit werden in 21 Länder exportiert, der wichtigste Absatzmarkt ist Deutschland. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen 224 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Jahr 2017 einen Umsatz von 100 Millionen Euro.



Rückfragen & Kontakt:

Unique Public Relations GmbH

Maximilian Kunz

+43 1 877 55 43 53

maximilian.kunz @ unique-relations.at

www.unique-relations.at