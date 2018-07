Kulturelle Veranstaltungshighlights in St.Gallen

Das Theater St.Gallen präsentiert in der nächsten Spielzeit 2018/2019 ein abwechslungsreiches Programm. In den Sparten Musiktheater, Tanz und Schauspiel sind 23 Premieren eingeplant.

Wien/St.Gallen (OTS) - Nach dem erfolgreichen Musical "Matterhorn" und zahlreichen Premieren präsentiert das Theater St.Gallen erneut ein abwechslungsreiches und interessantes Programm für die nächste Spielzeit 2018/2019. Das Theater St.Gallen wartet in den Sparten Musiktheater, Tanz und Schauspiel mit 23 Premieren auf. Bei fünf Produktionen handelt es sich um Uraufführungen, sechs weitere sind erstmals auf einer Schweizer Bühne zu sehen. Mit Giuseppe Verdis "Don Carlo" beginnt die Musiktheater-Saison, mit seinem "Il trovatore" endet sie im Juli 2019 vor einer atemberaubenden Kulisse im Klosterhof im historischen Stiftsbezirk anläßlich der 14. St.Galler Festspiele. Die beiden Verdi-Opern spannen auch thematisch einen Bogen über die gesamte Spielzeit. In der neuen Saison beschäftigt sich das Musiktheater mit Macht und Verführung in ihren verschiedensten Facetten, mit Werken aus der gesamten, über 400-jährigen Geschichte der Oper.

Um die Macht von Gefühlen und Normen handelt es sich in den neuen Musicals "Hello, Dolly!" sowie "Priscilla – Königin der Wüste" nach dem gleichnamigen und mehrfach ausgezeichneten Kinofilm. Und mit der modernen Aschenputtel-Version "Cinderella" setzt das Theater St.Gallen die Reihe großer Opernprojekte für Kinder mit Kindern fort.

Das Sinfonieorchester St.Gallen spielt zehn Tonhallekonzerte. Eröffnet wird die Saison bereits zum 18. Mal mit dem Klassik-Openair-Konzert unmittelbar auf dem Platz vor der Tonhalle. Eine ganz andere Welt zeigt das Orchester mit der Aufführung der "Final Fantasy Symphonic Memories". Epische und schillernde Musik aus einem legendären und erfolgreichsten Videospiel unserer Zeit.

Zudem gastiert das Sinfonieorchester zum zweiten Mal nach 2016 auf dem Ostschweizer Berg Chäserrugg. Eine traumhafte Aussicht, frische Bergluft und ein Musikgenuss der Extraklasse sind garantiert.

St.Gallen-Bodensee Tourismus bietet preiswerte und attraktive Pauschalangebote zu den verschiedenen Aufführungen und Veranstaltungen an.

Weitere Informationen unter www.theatersg.ch und www.st.gallen-bodensee.ch



