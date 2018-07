FPÖ-Jenewein zu BVT: „Opposition und ‚Kurier‘ reiten weiter völlig nebulose Angriffe gegen Innenminister Kickl“

„Offenbar ist NEOS-Abgeordnete Krisper der Ansicht, dass man den Verdacht krimineller Handlungen im BVT nicht aufklären sollte“

Wien (OTS) - „Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht in irgendeiner Tageszeitung der gefühlt hundertste Aufguss irgendwelcher aus dem Zusammenhang gerissener Textbausteine gegen Innenminister Herbert Kickl gerichtet wird. Heute reitet die Opposition – diesmal namentlich NEOS-Abgeordnete Krisper – und der ‚Kurier‘ wieder völlig nebulose Angriffe gegen den Innenminister. Dabei wird die Grenze zwischen Realität und Satire einmal mehr in Richtung letzterer verschoben, wobei sogar der Eindruck entsteht, dass die Abgeordnete Krisper der Ansicht ist, dass man den Verdacht krimineller Handlungen im BVT gar nicht aufklären sollte. Diese höchst eigenwillige Rechtsinterpretation gipfelt neuerlich in der Rücktrittsaufforderung an Kickl vonseiten der ‚Fünf-Prozent-Parteienvertreterin‘“, erklärte heute der Fraktionsvorsitzende der FPÖ im BVT-Untersuchungsausschuss NAbg. Hans-Jörg Jenewein.

„Auch der wiederholte Aufguss dieser angeblichen ‚Berichterstattung‘ im ,Anti-FPÖ-Kampfblatt' ändert aber nichts an der Tatsache, dass es höchst aufklärungswürdige Vorgänge im BVT gegeben hat, die in einer Hausdurchsuchung im Auftrag der Korruptionsstaatsanwaltschaft geendet haben. Auch die Suspendierungen wurde nicht vom Minister in Auftrag gegeben. Die Disziplinarkommission - noch vom Vorgänger Kickls bestellt – ist hierfür verantwortlich. Und dass sich Zeugen der ungeheuerlichen Vorgänge im BVT vertrauensvoll an Mitglieder des Kabinetts gewandt haben, ist keine große Neuigkeit, sondern bereits vor Monaten Teil der Skandalisierungsberichterstattung gewesen. Offenbar beginnt aber beim ‚Kurier‘ und bei den NEOS die ‚Saure-Gurken-Zeit‘ “, so Jenewein.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at