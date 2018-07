UNOS setzen neuen Lehrberuf in der Baubranche durch

UNOS-Initiative führt zu neuem Lehberuf Bautechnische Assistenz

Wien (OTS) - Die UNOS, als Stimme eines Unternehmerischen Österreich, haben einen neuen modernen Lehrberuf in der Baubranche durchgesetzt: Auf Initiative von UNOS-Mandatar Robert Weber - und unter seiner Leitung - wurde in einem Arbeitskreis der Landesinnung Bau Wien das neue Berufsbild erarbeitet. „Die Baubranche erlebt einen technologischen Wandel, der Lehrberuf Bautechnische Assistenz vereint all diese neuen technologischen Möglichkeiten in einem attraktiven Ausbildungsprogramm und ist ein wichtiger Schritt für die Modernisierung der Bauindustrie“, betont Weber. Anfang Juli wurde nun die Verordnung zum neuen Lehrberuf Bautechnische Assistenz durch das Bundesministeriums für Digitalisierung und den Wirtschaftsstandort offiziell erlassen.



