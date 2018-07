Neuer internationaler Flughafen Budweis rüstet sich mit Airline Marketing Manager Dieter Pammer für Take-off

Starker Motor für touristische und wirtschaftliche Entwicklung in Donau-Moldau Region

Der neue internationale Flughafen Budweis bietet optimale Voraussetzungen, um die Bedürfnisse der Airlines und Touroperator zu decken. Speziell im Bereich der Low-Cost Carrier werden wir ein wesentlicher Entscheidungsfaktor in den Entwicklungs- und Expansionsplänen der Fluggesellschaften sein. Dieter Pammer, Head of Airline Marketing & Touroperator Management

Für das bereits jetzt enorme Wirtschaftswachstum in Südböhmen ist der Flughafen Budweis ein starker Motor. Wir werden ein leistungsfähiger Knotenpunkt für neue Geschäftsbeziehungen in der Mitte Europas sein und die Region an Donau und Moldau stärker in den Fokus rücken. Eine ganz klare Win-Win-Situation beidseits der Grenze, die die Entwicklung eines gemeinsamen Wirtschaftsraumes fördern wird Dieter Pammer, Head of Airline Marketing & Touroperator Management

Budweis/Linz (OTS) - Voller Schub für Oberösterreich, Niederösterreich und Südböhmen: 2020 geht der neue internationale Flughafen Budweis in Betrieb - ein moderner Airport in einer boomenden Region mit großem wirtschaftlichem und touristischem Potenzial.



Für den Take-off holt der Flughafenbetreiber JIHOCESKE LETISTE CESKE BUDEJOVICE a.s. den Oberösterreicher Dieter Pammer als Head of Airline Marketing & Touroperator Management an Bord. Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung im Flugbereich wird er in enger Zusammenarbeit mit dem Airport-Management, Airline-Partnern, Ferienfluggesellschaften und Reiseveranstaltern den Flughafen strategisch ausrichten, positionieren und den Start im Jahr 2020 vorbereiten.



Pammer: Der neue internationale Flughafen Budweis bietet optimale Voraussetzungen, um die Bedürfnisse der Airlines und Touroperator zu decken. Speziell im Bereich der Low-Cost Carrier werden wir ein wesentlicher Entscheidungsfaktor in den Entwicklungs- und Expansionsplänen der Fluggesellschaften sein.



Grenzüberschreitendes Win-Win



Der Flugbetrieb in Budweis wird grenzüberschreitend in der gesamten Donau-Moldau Region starke Impulse für den Incoming & Outgoing Tourismus bringen. Die Barockstadt Budweis – das "Florenz des Nordens" - und das UNESCO-Weltkulturerbe Krumau entwickeln sich gerade zum Besuchermagnet im Catchment Area Südböhmen. 2020 wird der kommerzielle Flugbetrieb eine direkte Erreichbarkeit ermöglichen. Das wird auch positive Effekte für den Tourismus im nahen Mühl- und Waldviertel und Linz haben.



Für das bereits jetzt enorme Wirtschaftswachstum in Südböhmen ist der Flughafen Budweis ein starker Motor. Wir werden ein leistungsfähiger Knotenpunkt für neue Geschäftsbeziehungen in der Mitte Europas sein und die Region an Donau und Moldau stärker in den Fokus rücken. Eine ganz klare Win-Win-Situation beidseits der Grenze, die die Entwicklung eines gemeinsamen Wirtschaftsraumes fördern wird , prophezeit der Airline Marketing Manager.



Über Dieter Pammer: Er begann seine Airline & Touristik Laufbahn 1993 bei Touropa Austria und stieg bereits 1997 zum Vertriebschef für den deutschen Feriencarrier Aero Lloyd in Österreich auf. Seit der Stationierung der Ferienfluggesellschaft Aero Lloyd 1998 war Pammer mit der innovativen Entwicklung von Airlines und Reiseveranstaltern am blue danube airport linz beschäftigt. Ausgehend von Linz trug er als Vertriebsprofi auch beim Aufbau und Start von Flyniki maßgeblich zum Erfolg der Airline bei.



In seiner neunjährigen Tätigkeit als Airline Marketing Manager am Flughafen Linz eignete er sich perfekte Marktkenntnisse und Know-how für die Regionen Oberösterreich und Südböhmen im Bereich Ferienflug & Touroperator sowie Luftfracht an. Weitere Stationen: Public Relation Manager bei TUI/Magic Life, Director Marketing & Sales Promotion ETI

Rückfragen & Kontakt:

South Bohemia Airport & Jihoceske Letiste Ceske Budejovice a.s.

Dieter Pammer

Head of Airline Marketing & Touroperator Management

Aviation Business Development

TEL: +43 664 120 88 05

MAIL: head.air.marketing @ airport-cb.cz