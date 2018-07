Feierliche Wohnungsübergabe in Mitterndorf an der Fischa

Bezirk Baden/Bezirk Bruck an der Leitha (OTS) - Die Gemeinde Mitterndorf und die GEWOG Arthur Krupp Ges.m.b.H. laden zur feierlichen Übergabe der Wohnhausanlage

In Vertretung von Frau Landeshauptfrau Mag. Johanna Mikl-Leitner wird Herr Landesrat Dr. Martin Eichtinger, im Beisein von Herrn Bürgermeister Thomas Jechne, in einem feierlichen Festakt, am 17. Juli 2018, um 11:30 Uhr, eine Wohnhausanlage, errichtet von der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft Arthur Krupp Ges.m.b.H., in Mitterndorf an der Fischa, Lagerstraße 6, an die neuen Mieterinnen und Mieter übergeben.

In einer Bauzeit von ca. 18 Monaten hat die Gewog Arthur Krupp 26 geförderte, bezugsfertige Wohnungen, ausgeführt als 2-, 3- und 4-Zimmer Wohnungen, errichtet, die zwischen 53 und 100 m² groß sind. Die Wohnhausanlage zeichnet sich durch eine Reihe von hochwertigen Ausstattungsmerkmalen aus, beispielsweise:

Eigengärten mit Gartengerätehütten und Terrassen bei den Erdgeschoßwohnungen;

Balkone;

ein Einlagerungsabteil für jede Wohnung im Erdgeschoß;

Lift;

Niedrigenergiestandard (23,6 kWh/m² a);

Photovoltaik-Kollektoren zur Unterstützung des Allgemein-Strombedarfs;

Zuluftelemente bei den Fenstern mit Wärmerückgewinnung;

Wärmepumpenanlage;

SAT-Antennen- und Telekabelanschluss;

Fahrrad- und Kinderwagenabstellraum;

Trockenraum;

Kinderspielplatz;

52 PKW-Abstellplätze im Freien.

Die Gesamtbaukosten betrugen rund EUR 4,155.000,-.

Die Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich zur Teilnahme an dieser Feier eingeladen.

Datum: 17.07.2018, 11:30 Uhr

Ort: Lagerstraße 6, 2441 Mitterndorf an der Fischa, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft Arthur Krupp Ges.m.b.H.

2560 Berndorf, Neugasse 11

Dr. Friedrich Klocker

E-Mail: f.klocker @ wiensued.at

Tel. 01 86695-1216