DONAU startet digitale Beratungsoffensive mit "Klara"

Die DONAU Versicherung hat das Kunden-Bedarfsanalysetool "Klara" flächendeckend gestartet. VIG-Gesellschaften im Baltikum und Rumänien übernehmen das innovative Tool.

Die Kundenorientierung steht für uns im Mittelpunkt. Richtig versichern - das ist unser umfassender Beratungsanspruch, den wir mit 'Klara' innovativ, freundlich und modern umsetzen Harald Riener, Vertriebsvorstand der DONAU

Die DONAU zeigt sich als Vorreiterin und Innovationsträgerin in der Kundenberatung. Damit sind wir für die Branche und auch innerhalb des Konzerns beispielgebend. Dass 'Klara' auch im Baltikum und Rumänien die Beratungsgespräche kundenorientiert begleitet, ist ein toller Erfolg des DONAU Teams Harald Riener, Vertriebsvorstand der DONAU

Umfassende Kundenorientierung

Transparente Sicht auf Lebenssituation und Risikofelder

IDD-konforme Beratung

VIG-Gesellschaften im Baltikum und Rumänien übernehmen Beratungstool der DONAU

Die DONAU Versicherung hat ihr innovatives Kunden-Bedarfsanalysetool "Klara" seit März 2018 flächendeckend in ganz Österreich im Einsatz. Damit setzt die DONAU nicht nur die ab Oktober verpflichtende Versicherungsrichtlinie IDD bereits heute um, sondern definiert auch neue Standards in der Kundenberatung. Für die Digitalisierung der Geschäftsprozesse ist "Klara" ebenso ein wesentlicher strategischer Schritt in die Zukunft.

" Die Kundenorientierung steht für uns im Mittelpunkt. Richtig versichern - das ist unser umfassender Beratungsanspruch, den wir mit 'Klara' innovativ, freundlich und modern umsetzen ", ist Harald Riener, Vertriebsvorstand der DONAU, überzeugt. "Unser Beratungstool verbindet und unterstützt das persönliche Gespräch über die aktuelle Lebenssituation des Kunden und schafft dabei höchste Risikotransparenz. So sorgt die Beratung der DONAU dafür, dass die Kunden optimal abgesichert werden."

International beispielgebend – Einsatz auch im Baltikum und in Rumänien

Mit "Klara" zeigt sich die DONAU auch im Konzern der Vienna Insurance Group als beispielgebende Vorreiterin in der Kundenberatung. Bei der Entwicklung von "Klara" erfolgte die Entscheidung für die technische Basis sehr bewusst und die zukünftigen Möglichkeiten flossen mit ein. Darunter auch die Übersetzung in andere Sprachen.

Nach der erfolgreichen Einführung bei der DONAU wird "Klara" auch von drei Compensa-Gesellschaften in Estland, Lettland und Litauen übernommen. Ebenso werden die rumänischen Konzerngesellschaften Asirom und Omniasig "Klara" für die IDD-konforme Kundenberatung einsetzen.

" Die DONAU zeigt sich als Vorreiterin und Innovationsträgerin in der Kundenberatung. Damit sind wir für die Branche und auch innerhalb des Konzerns beispielgebend. Dass 'Klara' auch im Baltikum und Rumänien die Beratungsgespräche kundenorientiert begleitet, ist ein toller Erfolg des DONAU Teams ", unterstreicht Harald Riener.

