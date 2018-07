EANS-News: ams AG / ams wird in Swiss Leader Index (SLI®) der 30 größten Werte des Schweizer Aktienmarkts aufgenommen

Premstätten - Premstätten, Österreich (10. Juli 2018) -

Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

kein Stichwort

- ams AG (SIX: AMS), ein

weltweit führender Anbieter von hochwertigen Sensorlösungen, gibt bekannt, dass die ams-Aktie ab 24. September 2018 in den Swiss Leader Index (SLI®) der SIX Swiss Exchange aufgenommen wird. Diese Veränderung ist das Ergebnis der in regelmäßigen Abständen stattfindenden Überprüfung der Indexkonstituenten durch SIX Swiss Exchange. Der SLI®-Index kombiniert die Aktien des SMI®-Index mit den 10 größten Aktien des SMIM-Index, um so die 30 größten Werte des Schweizer Aktienmarktes abzubilden.

###

Über ams

ams ist international führend in der Entwicklung und Herstellung von Hochleistungs-Sensorlösungen. Unsere Mission ist es, die Welt mit Sensorlösungen zu gestalten und so die nahtlose Verbindung zwischen Mensch und Technologie zu ermöglichen.

Die Produkte von ams werden in Anwendungen eingesetzt, die höchste Präzision, Empfindlichkeit und Genauigkeit, einen weiten Arbeitsbereich und äußerst niedrigen Stromverbrauch erfordern. Das Produktportfolio umfasst Sensorlösungen, Sensor-ICs sowie Schnittstellen und die damit verbundene Software für Kunden in den Märkten Consumer, Mobilkommunikation, Industrie, Medizintechnik und Automotive.

ams mit Hauptsitz in Österreich beschäftigt global rund 11.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist ein wichtiger Partner für mehr als 8.000 Kunden weltweit. ams ist an der SIX Swiss Stock Exchange börsennotiert (Tickersymbol:

AMS). Weitere Informationen über ams unter www.ams.com [http://www.ams.com/]

ams social media:

Folgen Sie uns auf Twitter https://twitter.com/amsAnalog [https://twitter.com/ amsAnalog] oder

teilen Sie uns unter https://www.linkedin.com/company/ams-ag [https:// www.linkedin.com/company/ams-ag]

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: ams AG

Tobelbader Strasse 30

A-8141 Premstaetten

Telefon: +43 3136 500-0

FAX: +43 3136 500-931211

Email: investor @ ams.com

WWW: www.ams.com

ISIN: AT0000A18XM4

Indizes:

Börsen: SIX Swiss Exchange

Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Moritz M. Gmeiner

Vice President Investor Relations

Tel: +43 3136 500-31211

Fax: +43 3136 500-931211

Email: investor @ ams.com