BYE BYE WORLD startet Crowdfunding für BIG CLAPPER - ein charmanter, realistisch applaudierender Roboter kann effektiv Kunden anziehen

Tokio (ots/PRNewswire) - BYE BYE WORLD Inc. mit Hauptsitz in Shinagawa, Tokio, hat am 6. Juli das Crowdfunding für BIG CLAPPER gestartet, ein Applaus spendender Roboter, der überall, egal wo oder wann, für allgemeines Aufsehen sorgt.

(Foto: https://kyodonewsprwire.jp/img/201807055698-O1-o8f9GE6L)

(Video: https://youtu.be/DXtsEF7Oxyc)

Nähere Details finden Sie unter: https://www.bigclapper.com/

BIG CLAPPER wurde speziell konzipiert, um den Menschen Freude zu bereiten. Der Roboter verfügt über zwei große weiche Hände, die ein realistisches Klatschgeräusch erzeugen. Dieser ganz natürlich klingende Applaus erregt Aufmerksamkeit und lockt die Leute an, die dann von BIG CLAPPER mit sympathischer Stimme angesprochen werden. So kann man effektiv Kunden anziehen, Werbung machen und Spannung generieren.

Die Vorbestellungsphase für Japan hatte im August 2017 begonnen und war auf 100 Stück begrenzt, doch die Anzahl der Aufträge übertraf die Erwartungen bei weitem. BYE BYE WORLD präsentierte BIG CLAPPER dann auf der weltgrößten Elektronikmesse CES 2018, und die Resonanz war überwältigend. Das Unternehmen ist mittlerweile überzeugt von BIG CLAPPERs universeller Anziehungskraft, der mit Klatschen und Sprechen überall für gute Laune sorgt. Um das Produkt für die USA und die EU-Länder zu vermarkten, werden seit dem 6. Juli Investoren durch Crowdfunding auf Basis von Pre-Sales gewonnen, wobei das fertige Produkt als Anlagerendite an die Beitragszahler geht. Das Projekt endet am 5. September um 23:59 Uhr, gesammelt werden Beiträge von 500.000 Yen pro Einheit bei insgesamt 25 Einheiten. Ist das Förderziel erreicht, wird das Produkt im Gegenzug plangemäß März 2019 ausgeliefert. Das Crowdfunding läuft über Kickstarter.

Kickstarter URL: http://www.byebyeworld.co.jp/ks

Die Features von BIG CLAPPER:

Applaus ist eine universelle Sprache - er hat die Kraft, Aufmerksamkeit zu erregen, Leute anzufeuern, die Atmosphäre zu beleben und positive Emotionen zu erzeugen. BIG CLAPPER besitzt die Fähigkeit, mit seinen großen weichen, perfekt zum Klatschen geeigneten Händen Menschen auf der ganzen Welt zu bezaubern. Sowohl die sehr sympathische Erscheinung als auch die entzückende, parallel zu den Bewegungen der Lippen erzeugte Stimme sorgen dafür, dass die Leute sich wohlfühlen, und hinterlassen einen unvergesslichen Eindruck. BIG CLAPPER kann potenziell an allen Orten, an denen Menschen aufeinandertreffen, eingesetzt werden. Der mit über 500 Sprach-Modi und mehr als 30 Performance-Varianten ausgestattete Roboter lässt sich für eine Vielzahl von Situationen nutzen, und wenn BIG CLAPPER mit der dedizierten App für iOS oder Android vernetzt ist, sind dem Spaß erst recht keine Grenzen mehr gesetzt.

Informationen zu BYE BYE WORLD Inc.

BYE BYE WORLD Inc. unter Leitung von Masato Takahashi ist ein Unternehmen für kreatives Design und Technologie, das unterhaltsame Roboter und Spielzeuge herstellt.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter: https://www.bigclapper.com/

Auslandsvertrieb: HIROMORI INC.

Informationen zu HIROMORI INC.

HIROMORI INC. ist ein Produktions- und Merchandising-Unternehmen, das eine 70-jährige Erfolgsgeschichte in "Creation for Excitement" vorweisen kann.

Weitere Details finden Sie auf der Website des Unternehmens unter: http://www.hiromori.com/english/

