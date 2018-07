Family Run Teilnehmer zeigten großes Herz für Kinder!

Lutzmannsburg (OTS/Sonnentherme Lutzmannsburg-Frankenau GmbH) - Der 2. Family Run am 23. Juni 2018 in der Sonnentherme Lutzmannsburg war nicht nur in sportlicher Hinsicht wieder ein voller Erfolg, sondern stand auch – wie im Vorjahr – unter dem Motto „Laufen & Helfen“. Pro gelaufenen Kilometer der insgesamt 170 Teilnehmer gingen wieder € 1,-des Startgeldes an das SOS Kinderdorf in Pinkafeld.

Am 4. Juli war es dann so weit. Family Run Organisator und Marketingleiter der Sonnentherme Hans Peter Filz durfte gemeinsam mit Sunny Bunny den stolzen Betrag von € 1.000,- an den SOS-Kinderdorfleiter von Pinkafeld, Herrn Marek Zeliska übergeben. Zur Freude der Kinder überbrachte Sunny Bunny nicht nur kuschelige Geschenke, sondern auch eine Einladung für 50 Personen für einen Tagesbesuch der Sonnentherme Lutzmannsburg.

Auch für das Veranstaltungsteam gab es Geschenke! Ein tolles selbstgemachtes Bild von den Kindern und für die Sonnentherme Mitarbeiter ein leckeres Mittagessen.

Und schon jetzt freuen sich alle Beteiligten auf eine Fortführung der Kooperation und den Family Run 2019 in Lutzmannsburg, wo auch Kinder und Betreuer vom SOS-Kinderdorf Pinkafeld mitlaufen werden.

Rückfragen & Kontakt:

Sonnentherme Lutzmannsburg-Frankenau GmbH

Orsolya Lakotar

Marketing

00432615871712223

presse @ sonnentherme.at

www.sonnentherme.at