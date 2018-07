Seestadt: Spatenstich für neue Produktionsflächen

Wien (OTS) - In der Seestadt Aspern entstehen auf 6.800 m² neue flexible Flächen für Produktionsunternehmen. Die Wirtschaftsagentur Wien erweitert das Technologiezentrum und schafft damit Platz für Produktionsmaschinen, High-Tech-Anlagen aber auch Co –Working Spaces.

Innovative Seestadt

Bereits heute arbeiten 160 Mitarbeitende direkt im Technologiezentrum Seestadt, das moderne Infrastruktur für zukunftsweisende Unternehmen sowie Forschungsprojekte bietet und als nachhaltiger Multiplikator für den Standort wirkt. »Das innovative Umfeld im Technologiezentrum Seestadt hat sich mit Global Playern wie Opel und Hoerbiger sehr rasant entwickelt«, erläutert Gerhard Hirczi, Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur Wien, und ergänzt: »Das neue Gebäude erweitert nun perfekt den gesetzten Branchenschwerpunkt innovativer Technologien und eignet sich ideal für Start-ups und Unternehmen der Bereiche Internet-of-Things, Industrie 4.0 sowie smarte Produktion.« Auch in der Donaustadt selbst zeigt man sich über den Ausbau des Technologiezentrums hocherfreut. »Der Ausbau des Technologiezentrums bestätigt den Bedarf an solcher Infrastruktur und wie sehr sich zukunftsorientiere Unternehmen in der Donaustadt wohlfühlen«, kommentiert Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy.

Smarte Infrastruktur

Moderne Architektur und Freiraumkonzepte sorgen im Technologiezentrum Seestadt für ausreichend Inspiration. Kommunikationszonen fördern den Austausch zwischen Beschäftigten, aber auch einzelnen Mietparteien. Ein individueller Endausbau ermöglicht zudem viel Mitgestaltung. Neben den im nachhaltigen Passivhausstandard erbauten Büroflächen zeichnet sich das Technologiezentrum durch die multifunktionalen Produktionsbereiche mit einer Raumhöhe von 4 Metern im Erdgeschoß aus. Ein Restaurant mit Sonnenterrasse und ein Seminarbereich für bis zu 120 Personen runden das Angebot ab. Mit einer Fahrtzeit von 25 Minuten ist die Seestadt via U2 perfekt ans Wiener Zentrum angebunden. Darüber hinaus gibt es ausreichend KFZ-Stellplätze. Für die Erweiterung des Technologiezentrums sind ATP architekten ingenieure (Wien) als Sieger des europaweiten Architekturwettbewerbs hervorgegangen. Das Büro zeichnet sich wie bereits für das erste Technologiezentrum in der Seestadt für die integrale Planung verantwortlich.

Rückfragen & Kontakt:

Katja Mair

Kommunikation Wirtschaftsagentur Wien

T: +43 1 4000 – 87092

M: +43 699 140 87092

E-Mail: mair @ wirtschaftsagentur.at



Nevena Krtolica, BA M.E.S.

Büro des Bezirksvorstehers Donaustadt

M: +43 676 8118 22136

E-Mail: nevena.krtolica @ wien.gv.at