SPÖ-Bundesgeschäftsführer Lercher gratuliert Josef Klausner herzlich zur gewonnenen Bürgermeister-Stichwahl

Josef Klausner setzt sich mit 54,2 Prozent der Stimmen gegen ÖVP-Kandidatin durch - SPÖ stellt schon 61 BürgermeisterInnen in Kärnten

Wien (OTS/SK) - „Ein guter Tag für Kappel und ein guter Tag für die Sozialdemokratie“ – mit diesen Worten gratuliert SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher Josef Klausner, der am Sonntag zum neuen Bürgermeister der Kärntner Gemeinde Kappel am Krappfeld gewählt wurde. „Josef Klausner hat sich bei der gestrigen Bürgermeister-Stichwahl mit 54,2 Prozent der Stimmen klar gegen die ÖVP-Kandidatin durchgesetzt. Dieser deutliche Wahlerfolg ist eine Bestätigung dafür, dass das Engagement Josef Klausners für die BürgerInnen vor Ort von den Menschen honoriert wird“, sagte Lercher, der sich auch darüber freut, dass die SPÖ nun bereits 61 BürgermeisterInnen in Kärnten stellt. (Schluss) mb/sc

