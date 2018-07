AVISO: Informeller Rat Wettbewerb in Wien

Wien (OTS/BMDW) - Unter der Leitung von Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck kommen am Montag, den 16. Juli in Wien die Wirtschafts- und Industrieminister der 28 EU-Staaten zum Informellen Rat Wettbewerb zusammen. Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Rethinking European Industry“ und beschäftigt sich mit Fragen zur zukünftigen Ausrichtung der europäischen Industriepolitik. Schwerpunkte sind Innovation, Digitalisierung, Artificial Intelligence und Berufsausbildung.

Alle Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind herzlich eingeladen. Es bestehen Film- und Fotomöglichkeiten. Bitte beachten Sie, dass ausnahmslos nur vorher akkreditierte Medien Zutritt zum Veranstaltungsort im Austria Center Vienna erhalten können. Alle Informationen und die Möglichkeit zur Akkreditierung finden Sie unter

https://www.eu2018.at/media/Media-accreditation.html

Bitte beachten Sie das Programm für die Medien:

Informelle Tagung der Minister für Wettbewerbsfähigkeit, unter Leitung von Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck

Datum: Montag, 16. Juli 2018, ab 08:15 Uhr

Ort: Austria Center Vienna

Bruno Kreisky Platz 1

1220 Wien

Ablauf:

08:15 Uhr: Doorstep mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern

09:30 Uhr: Plenarsitzung zum Thema “Boosting European Competitiveness: Industrial policy, skills and the chances of AI” Vorherige Möglichkeit zur Tour de Table

11.00 Uhr: Gruppenfoto

15:00 Uhr: Pressekonferenz der österreichischen Präsidentschaft und der Europäischen Kommission mit:

- Margarete Schramböck, Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

- Andrus Ansip, Vizepräsident der Europäischen Kommission und Kommissar für den Digitalen Binnenmarkt

- Elżbieta Bieńkowska, Kommissarin für Binnenmarkt, Industrie und Unternehmertum sowie kleine und mittlere Unternehmen

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

Felix Lamezan-Salins, B.A.

Pressesprecher der Bundesministerin Margarete Schramböck

+43 664 88 69 23 07 / +43 1 711 00-805128

felix.lamezan-salins @ bmdw.gv.at



Presseabteilung BMDW

+43 (0) 1 711 00-805130

presseabteilung @ bmdw.gv.at

www.bmdw.gv.at