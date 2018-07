„Report“ über Grenzkontrollen und den Wald im Stadion

Am 10. Juli um 21.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Susanne Schnabl präsentiert den „Report“ am Dienstag, dem 10. Juli 2018, um 21.05 Uhr in ORF 2 mit folgenden Themen:

Grenzkontrollen

Der Asylstreit innerhalb der deutschen Bundesregierung scheint beigelegt. Transitzentren an den Grenzen sind angekündigt, aber Österreich muss keine zusätzliche Rückstellung von Flüchtlingen übernehmen. Trotzdem will sich die österreichische Bundesregierung vorbereiten, um künftig bei Bedarf Grenzkontrollen einzuführen. Ein Probegalopp findet diese Woche in Tirol statt, anlässlich des EU-Ministertreffens. Aber vieles ist dennoch unklar. Wie viele Flüchtlinge werden in Zukunft an den deutsch-österreichischen Grenzen rückgestellt? Was spielt sich aktuell an den Grenzen ab? Yilmaz Gülüm und Martina Schmidt machen den Reality-Check.

Dazu ist der Salzburger Landeshauptmann Wilfried Haslauer, ÖVP, zu Gast im Studio.

Keine Zukunft in Österreich

Asylwerber mit einem negativen Bescheid schnell außer Landes bringen:

eine Absicht der Regierung, die besonders vehement verfolgt wird. Das trifft auch viele junge Flüchtlinge, die einen Lehrplatz gefunden und sich innerhalb der Gemeinden gut eingelebt haben. Es formieren sich Initiativen gegen die Negativbescheide, auch viele ÖVP-Gemeindepolitiker und Bürgermeister haben unterschrieben. Für sie ist diese harte Abschiebepraxis sowohl sozial als auch wirtschaftlich nicht nachvollziehbar. Helga Lazar und Katja Winkler berichten.

Ausgabenbremse bei Krankenkassen

Nach der Flexibilisierung der Arbeitszeit winkt die Regierung im Schnellverfahren die Ausgabenbremse für die Sozialversicherungen durch. Anstehende Bauprojekte müssen damit auf Eis gelegt, neues Personal darf nur befristet bis 2019 eingestellt werden. Der Hauptverband warnt vor Versorgungsengpässen. Setzt die Regierung damit dringend notwendige Reformen um, oder stecken andere Pläne dahinter? Alexander Sattmann und Sophie-Kristin Hausberger berichten.

Arme Kinder

324.000 Kinder und Jugendliche sind in Österreich armutsgefährdet. Die Konsequenzen für Entwicklung, soziale Bindungen und Gesundheit sind teils dramatisch. Private Hilfsorganisationen kritisieren nun eine Reihe von Maßnahmen der Regierung, die das Problem verschärfen könnten. Wie geht es Kindern, die in Armut aufwachsen? Und was bräuchte es, um Kinderarmut in einem der reichsten Länder der Welt „abzuschaffen“? Jakob Horvat auf der Suche nach Antworten.

Der Wald im Stadion

Das Wörthersee-Stadion ist wieder ein Politikum. Einst unter Jörg Haider für die EURO 2008 gebaut, wird es kaum genutzt und noch seltener ausgelastet. Im kommenden Jahr soll dort eine aufsehenerregende Kunstaktion über die Bühne gehen. Ein Schweizer Künstler will im Stadion vorübergehend 200 Bäume pflanzen. Die Klagenfurter Stadtregierung freut sich über die „internationale Strahlkraft“ des Projekts, die FPÖ wettert dagegen und will es mittels Unterschriftenaktion verhindern. Eine Reportage von Eva Maria Kaiser.

