Korosec: Jetzt gegen Zeitumstellung stimmen! Sommerzeit soll alleine bestehen bleiben!

EU-Kommission startet öffentliche Konsultation über zweimal jährliche Zeitumstellung

Wien (OTS) - „Schon länger weiß man, dass die zweimal jährlich stattfindende Zeitumstellung die innere Uhr stört. Darauf hat MEP und Generalsekretär des Österreichischen Seniorenbundes schon im vergangenen Winter reagiert und in Zusammenarbeit mit weiteren Abgeordneten des Europaparlaments eine Initiative gegen die Zeitumstellung gestartet. Die Initiative fand Anklang und so startete die EU-Kommission vergangene Woche eine Befragung der Bürgerinnen und Bürger“, so Ingrid Korosec, Präsidentin des Österreichischen Seniorenbundes zur Konsultation über die Zeitumstellung.

„Es ist schon längst belegt, dass die zweimal jährliche Zeitumstellung keine Energieersparnis bringt, für die sie ursprünglich eingeführt worden war. Sie ist daher sinnlos und gefährlich“, stellt Korosec fest und weist weiter darauf hin, dass gerade für Seniorinnen und Senioren das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen steigt.

"Immer wieder erzählen mir Menschen, dass die Zeitumstellung ihnen zu schaffen macht, gerade in der Zeit im Oktober und März. Ich begrüße es daher, dass die Europäische Kommission der Aufforderung des Europaparlaments folgt und tätig wird. Unser Ziel ist, dass künftig die Sommerzeit alleine bestehen bleibt", sagt Korosec.

"Es ist also äußerst wichtig, dass viele EU-Bürgerinnen und Bürger sich an der Befragung beteiligen und zeigen, dass die unnötige Zeitumstellung nicht mehr zeitgemäß ist. Das Interesse am Thema ist aber jedenfalls groß, da die Homepage der Konsultation schon kurz nach dem Start wegen Überlastung nicht mehr erreichbar war. Ich bin zuversichtlich, dass sich dieses Interesse auch im Ergebnis widerspiegeln wird", schließt Korosec ab.

Link zur Konsultation: https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-summertime-arrangements_de

