Toto: 5 Dreizehner nach Doppeljackpot zu je 28.200 Euro

Jackpot weiterhin in der Torwette

Wien (OTS) - Fünf Spielteilnehmer nutzten bei Toto die Gunst der Stunde und schnitten sich einen Teil des Doppeljackpot-Kuchens ab. Rund 141.000 Euro war dieser schwer, und so erhält jeder der fünf rund 28.200 Euro. Je zwei Dreizehner wurden in Vorarlberg und der Steiermark erzielt, einer über die Spieleseite win2day.at.

Einen einfachen Jackpot gab es beim Zwölfer, und den machten sich 76 Spielteilnehmer zunutze. Jeder von ihnen gewann 290,70 Euro.

Weiterhin Jackpot heißt es in der Torwette, und wem es als nächstes gelingt, alle fünf Ergebnisse richtig zu tippen, dem winken (für den Fall, dass ihm dies als einzigem glückt) deutlich mehr als 60.000 Euro. Ein Tiroler darf sich über beide Gewinne im zweiten Rang und damit über zweimal rund 1.000 Euro freuen, ihm ist es gelungen, per Systemschein vier Ergebnisse richtig zu tippen. Gescheitert ist er an Spiel 3 und damit am 2:2 zwischen Bodö Glimt und SK Brann.

Annahmeschluss für die Runde 28a ist am Dienstag um 17.20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 27:

5 Dreizehner zu je EUR 28.185,20 76 Zwölfer zu je EUR 290,70 618 Elfer zu je EUR 4,00 2.899 Zehner zu je EUR 1,70 851 5er Bonus zu je EUR 2,40

Der richtige Tipp: X 2 X 1 1 / 1 1 1 E2 1 2 1 2 X 2 2 2 1

Torwette 1. Rang: JP zu EUR 60.959,76 Torwette 2. Rang: 2 zu je EUR 978,70 Torwette 3. Rang: 62 zu je EUR 21,90 Hattrick: JP zu EUR 106.095,98

Torwette-Resultate: 1:1 0:2 2:2 +:1 2:1

