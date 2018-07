Neun Verkehrstote in der vergangenen Woche

204 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 8. Juli 2018

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben drei Motorradlenker, drei Radfahrer, ein Fußgänger, ein Lenker eines Leichtmotorrades und ein Pkw-Lenker bei Verkehrsunfällen. Am Sonntag kam es im Bezirk Schwaz, Tirol, zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem ein 59-jähriger Motorradlenker aus Deutschland ums Leben kam. Der Motorradlenker hielt mit seinem Fahrzeug im Kreuzungsbereich an und fuhr, für einen bevorrangten Pkw-Lenker, plötzlich in die Kreuzung ein. Der 55-jährige Pkw-Lenker, ebenfalls aus Deutschland, konnte trotz Vollbremsung und Ausweichmanöver einen Zusammenstoß nicht verhindern und erfasste das Motorrad. Der Lenker 59-Jährige erlitt durch den Anprall und Sturz derart schwere Verletzungen, dass er noch am gleichen Tag im Krankenhaus verstarb. Am Wochenende, zu Ferienbeginn in Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol und Vorarlberg, verunglückten vier Verkehrsteilnehmer tödlich.

Sechs Menschen kamen in der Vorwoche auf einer Bundesstraße und je einer auf einer Autobahn, Gemeindestraße und Landesstraße ums Leben. Drei Verkehrstote mussten in der Steiermark, je zwei in Niederösterreich und Tirol und jeweils einer in Salzburg und Wien beklagt werden.

Vermutliche Hauptunfallursachen waren in je zwei Fällen eine nicht angepasste Geschwindigkeit, Unachtsamkeit/Ablenkung und eine Vorrangverletzung und in jeweils einem Fall ein mangelnder Sicherheitsabstand, eine Missachtung von Geboten/Verboten und eine Übermüdung. Vier Verkehrstote waren ausländische Staatsagehörige und zwei tödliche Verkehrsunfälle waren Alleinunfälle.

Vom 1. Jänner bis 8. Juli 2018 gab es im österreichischen Straßennetz 204 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2017 waren es 182 und 2016 210.

