Die Fußball-WM im ORF: Auftakt der Halbfinal-Phase mit Frankreich – Belgien

Am 10. Juli ab 19.15 Uhr in ORF eins, „WM-Club“ mit Seberg und Hörmanseder

Wien (OTS) - Es wird ernst bei der Fußball-WM 2018 in Russland: Im ersten Halbfinale treffen Frankreich und Belgien am Dienstag, dem 10. Juli 2018, ab 19.15 Uhr in ORF eins aufeinander. Les Bleues sind dabei auf dem Weg zum zweiten Finaleinzug nach 1998, für die roten Teufel aus Belgien wäre es eine Premiere. Im ORF-„WM-Studio“ analysieren Herbert Prohaska und Roman Mählich. ORF-Gastgeber ist Bernhard Stöhr.

Kristina Inhof und Christian Diendorfer bitten danach ab 22.15 Uhr in den „WM-Club“. Gäste sind diesmal u. a. Schauspieler und Kabarettist Gregor Seberg und „maschek“ Peter Hörmanseder.

