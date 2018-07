Fantastische Premiere des Kinderopern Festivals im Rathauspark

Rund 200 Kinder stürmten die erste Kinderopernvorführung - 28. Film Festival auf dem Rathausplatz auch heuer BesucherInnenmagnet

Wien (OTS) - Mehr als 200 aufgeregte Kinder und deren Begleitpersonen tummelten sich vergangenen Freitag im Rathauspark, um an der ersten Vorführung des neuen Kinderopern Festivals im Rahmen des Film Festivals teilzunehmen. Auf dem Programm stand der Nibelungenring für Kinder und auch so manch Erwachsener nutzte die Gelegenheit, die berühmte Oper von Richard Wagner einmal anders zu erleben.

Trotz wechselhafter Wetterbedingungen waren alle Sitzgelegenheiten bereits eine halbe Stunde vor Beginn ausgelastet. Doch die Opernfans wussten sich zu helfen und besiedelten kurzerhand die umliegenden Parkbänke oder machten es sich auf der Wiese bequem. So konnte die Vorstellung pünktlich um 17 Uhr beginnen und ging dank der tageslichttauglichen LED-Wand und bester Akustik ungestört über die Bühne. Das junge Publikum war sehr aufmerksam und lauschte und bestaunte eine Stunde lang das Geschehen auf der Leinwand.

Viele Kinder hatten zuvor am betreuten Sport- und Aktivprogramm teilgenommen, das im Vorfeld des Kinderopern Festivals von 14 bis 17 Uhr ebenfalls im Rathauspark angeboten wurde. Riesendart, Torschusswand, Basketball, Capoeira und vieles mehr machte den Kids jede Menge Spaß und wurde begeistert in Anspruch genommen.

Die Programmhighlights dieser Woche

Doch das war erst der gelungene Auftakt. Kommenden Freitag geht es beim Kinderopern Festival mit der zauberhaften Oper „Die Feen“ und den besten Wetteraussichten weiter. Auch sonst stehen beim 28. Film Festival auf dem Wiener Rathausplatz diese Woche musikalische und kulinarische Gustostücke auf dem Programm:

HAUPT-LEINWAND

HEUTE 9.07.

The Great Ghosts – Monuments en mouvement / Tanz modern

anschl. Caligula / Oper

DI 10.07.

BOSSA 60 / Jazz

MI 11.07.

Der Nussknacker / Ballett

DO 12.07.

Discofootball / Tanz modern

anschl. Beth Ditto / Konzert Pop

FR 13.07.

Teodor Currentzis & musicaAeterna spielen Mozarts Requiem / Konzert Klassik

anschl. Glenn Gould spielt Bach - Die Goldberg Variationen/ Konzert Klassik

SA 14.07. Hans Zimmer Live in Prag / Pop

SO 15.07. Don Quixote / Ballett

KINDEROPERN-FESTIVAL

FR 13.07. / 17 Uhr

Die Feen



Aktivprogramm - Aktionen am CLUB WIEN & "Bewegung findet Stadt"-Stand:

* FRISBEE, präsentiert vom Ersten Österreichischen Frisbee Club (EÖFC) - Ultimate ist ein wettkampforientierter, weitgehend berührungsloser Teamsport, der mit einer 175g schweren Kunststoffwurfscheibe, auch bekannt als Frisbee, gespielt wird.

* Kinder Athletics Station der MA51 – Sportamt

* Abwechselnd Torschusswand und Basketball



SIDE-EVENTS

Donnerstag

After Work Abend inklusive Happy Hour: "Get two & Pay one" von 17 bis 19 Uhr. Den coolen Sound dazu liefert Djane Collette auf der "Riva Aperol" bis 20 Uhr.

Samstag

KünstlerInnensamstag: musikalische Live-Acts von etablierten und NachwuchsmusikerInnen – hautnah und "unplugged" im Rathauspark

Sonntag

Jazz-Frühschoppen von 12 bis 14.30 Uhr in Kooperation mit dem Jazzfest Wien



Bilderdownload (c)stadtwienmarketing: https://we.tl/wSvxAz1WfE

Film Festival auf dem Wiener Rathausplatz



30. Juni bis 2. September 2018

Filmbeginn täglich bei Einbruch der Dunkelheit

Kulinarik 11 bis 24 Uhr

Kinderopern Festival im Rathauspark

Jeden Freitag ab 17 Uhr

Aktivprogramm von 14 bis 17 Uhr

Der Eintritt ist frei!

Weitere Infos unter:

http://filmfestivalrathausplatz.at



http://filmfestival-rathausplatz.at

www.facebook.com/filmfestivalrathausplatz

www.wien-event.at

Rückfragen & Kontakt:

Stadt Wien Marketing GmbH

Katharina Krischke

Medien- und Öffentlichkeitsarbeit

+43/1/319 82 00

krischke @ wien-event.at

www.wien-event.at