Karlsplatz: Film-Fest „Kino unter Sternen“ bis 21.7.

Am 10.7.: Musical-Film „Silk Stockings“, Info: Tel. 585 23 24/25

Wien (OTS/RK) - Das am Freitag, 29. Juni, gestartete Film-Festival „Kino unter Sternen“ am Karlsplatz in Wien dauert bis Samstag, 21. Juli. In diesem Freiluft-Lichtspieltheater werden mehrfach interessante Filme aus Österreich gezeigt. Eine Stunde vor dem Beginn finden Gespräche, Diskussionen, und andere Vorprogramme statt. In der Reihe „Wonderama“ stehen deutschsprachige Filmer und die „Wunderwelt des Musikfilms“ im Blickpunkt. Dokus, Spielfilme und weitere Produktionen rund um die Thematik „Fremd“ runden den Spielplan ab. Die Vorprogramme gehen um 20.30 Uhr los. Um 21.30 Uhr beginnen die Aufführungen unter freiem Himmel (Karlsplatz/Resselpark). Gespielt wird bei jedem Wetter. Der Eintritt ist gratis. Heute, Montag, 9. Juli, laufen im Freiluft-Kino zwei Kurzfilme und die Streifen „Frau Maria und die Liquidierung der Stoffhandlung Stastny“ (A 2018, Regie:

Caspar Pfaundler, 25 Min., OmU.) sowie „Das erste und das letzte Mal“ (A 2018, Regie: Rafael Haider, 49 Min., OmU.). Am Dienstag, 10. Juli, wird der Musical-Film „Silk Stockings“ (US 1957, Regie: Rouben Mamoulian, mit: Fred Astaire, Cyd Charisse, Janis Paige, Peter Lorre, u.a., 117 Min., OF.) vorgeführt, der von „Genossen“ in Paris erzählt und mit mitreißenden Tanznummern plus komischen „Song-Einlagen“ aufwartet.

Als „fantastisches Kinder-Musical“ skizzieren die Veranstalter die für Mittwoch, 11. Juli, angesetzte Produktion „The 5.000 Fingers Of Dr. T.“ (US 1953, Regie: Roy Rowland, 89 Min. OF.). Organisiert wird das Film-Festival vom „Verein zur Förderung von Freiluftkino und Kulturveranstaltungen – After Image Productions“. Auskünfte zu dem Projekt erteilt das Team um Judith Wieser-Huber (Künstlerische Leitung) gerne unter der Rufnummer 585 23 24/25. Anfragen per E-Mail an das „Kino unter Sternen“: info @ kinountersternen.at.

Allgemeine Informationen:

Film-Festival „Kino unter Sternen“:

https://kinountersternen.at

Verein „After Image Productions“:

www.afterimage.at

Karlsplatz (Wien Geschichte Wiki):

www.wien.gv.at/wiki/index.php/Karlsplatz

Kunstplatz Karlsplatz:

www.wien.gv.at/umwelt/parks/anlagen/karlsplatz.html

Resselpark (Wien Geschichte Wiki):

www.wien.gv.at/wiki/index.php/Resselpark

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk