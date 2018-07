ASVÖ initiiert erfolgreich das Projekt Mini Coaches für Kinder von 8 bis 10 Jahren

Peer-to-Peer Aktivierung in Grundschulen als Zielsetzung

Wien (OTS) - Können Kinder im Grundschulalter dazu befähigt werden, ihre Freunde und Klassenkameraden zu Bewegungsspielen anzuleiten? Der Allgemeine Sportverband Österreichs (ASVÖ) initiierte dazu das Pilotprojekt Mini Coaches, mit dem untersucht wurde, ob Kinder von 8 bis 10 Jahren als Peer-to-Peer-Initiatoren oder Motivatoren die gesamte Klasse oder Gruppe körperlich aktiver machen können. Die Ergebnisse des Projektes, das im Frühjahr 2018 in Wien durchgeführt wurde, haben diese Annahme eindeutig unter Beweis gestellt. Kinder sind für die Rolle als Mini-Coach sehr motiviert und nehmen begeistert am Training teil.

ASVÖ Präsident Kons. Siegfried Robatscher: „Es freut mich sehr, dass wir das Pilotprojekt Mini Coaches erfolgreich durchführen konnten, und mein Dank gilt dem gesamten Projektteam. Wir sind alle sehr daran interessiert, diesen Baustein zur Förderung der Bewegung von Kindern fortzusetzen.“

Ein 7-köpfiges Projektteam des ASVÖ und der Universität Wien (Institut für Sportwissenschaft) startete das Projekt in Zusammenarbeit mit einer kleinen Privatschule mit Öffentlichkeitsrecht in einem Innenbezirk. In einem Zeitraum von 12 Wochen wurde versucht, den Kindern die Kompetenzen eines Mini-Coaches zu vermitteln. Das Projekt wurde in enger Zusammenarbeit mit der Schulleitung und den PädagogInnen umgesetzt.

Ziel war, den Mini-Coaches die Bedeutung und den Nutzen von körperlicher Aktivität zu vermitteln. Sie wurden in eine Reihe Kleiner Spiele eingeführt. Sie lernten, diese Spiele zu organisieren, wie man Teams zusammenstellt, Spielregeln zu erklären und einzuhalten, mit verschiedenen Meinungen umzugehen und jede/n in diese Aktivitäten einzubeziehen.

ASVÖ-Projektleiterin Mag. Christina Steiniger: „Das Projekt hat gezeigt, dass Regeln des rücksichtsvollen Umgangs miteinander und der konstruktive Umgang mit Konflikten das Klassenklima insgesamt verbessert. Einige Kinder benötigen auch Zeit, um sich mit der Rolle als Mini-Coach anzufreunden und sich darin zu erproben. Und jene Kinder, die mit der Rolle als Mini-Coach überfordert sind oder einfach kein Mini-Coach sein wollen, profitieren von zusätzlicher körperlicher Aktivität und lernen zudem neue Spiele kennen.“

Projekt Mini Coaches unter dem Dach von Acitivities Square Europe

Das Training von Mini-Coaches entstand aus einer Reihe kleiner, experimenteller Pilotprojekte unter dem Dach von Activity Square Europe (ASE). ASE ist ein Projekt, das in enger Zusammenarbeit zwischen der Fit Sport Austria GmbH und der SPIN Sport Innovation entwickelt wurde. Die Finanzierung erfolgte durch das Erasmus+ Sport Programm der Europäischen Kommission. In den vergangenen zwei Jahren haben mehrere Koordinator(inn)en nationaler Schul- und Sportkooperationsprogramme in Europa zusammengearbeitet, um die Erfolgsfaktoren solcher Kooperationsmodelle zu identifizieren. Aus Österreich waren die Breitensportverbände ASKÖ, ASVÖ und die SPORTUNION beteiligt. Neben verschiedenen Kooperationsaktivitäten wurde eine Reihe kleiner Pilotprojekte entwickelt und durchgeführt. Die beteiligten EU-Partner werden dabei unterstützt, bewährte Programme von einem Land in das andere zu übertragen.

Der Allgemeine Sportverband Österreich (ASVÖ) – Wir machen Sport!

Der ASVÖ vertritt österreichweit überparteilich und unabhängig die Interessen von über 5.300 Vereinen mit rund 900.000 Mitgliedern in mehr als 120 Sportarten und sichert damit die Grundlagen für freudvollen Breitensport und erfolgreichen Spitzensport in Österreich. Der ASVÖ unterstützt Vereine bei der Errichtung und Erhaltung von Sportanlagen, organisiert Lehrgänge, Wettkämpfe und Fortbildungen, entwickelt Programme zur Gesundheitsförderung und engagiert sich aktiv im Jugendbereich. Mit gezielten Förderungen stärkt der ASVÖ die Basis des Sports und ermöglicht es dadurch Sportlerinnen und Sportlern quer durch alle Alters- und Leistungsstufen in ganz Österreich, ihre persönliche Leidenschaft und Sportbegeisterung zu leben.

