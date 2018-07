Thomas Riegler ist neuer Digital & Innovation Leader bei PwC Österreich

Wien (OTS) - Dr. Thomas Riegler (48) erweitert mit dem neuen Geschäftsjahr Anfang Juli die Führungsetage bei PwC Österreich und ist neuer Digital & Innovation Leader. Riegler ist ein ausgewiesener Spezialist für Innovation, Business Transformation, Krisenbewältigung und Restrukturierung. Seine Branchenexpertise umfasst die Automobilindustrie, den Anlagen- und Maschinenbau, den IT Sektor sowie die Energiewirtschaft, die Chemieindustrie und Pulp and Paper. Riegler glänzt mit seinem breiten Netzwerk aus Technologie, Start-up-Ökosystem und Unternehmertum, darüber hinaus hält er zahlreiche Beteiligungen an Start-ups.

Thomas Riegler studierte Betriebswirtschaft und greift auf einen über 25-jährigen Erfahrungsschatz aus leitenden Positionen zurück: Er war 14 Jahre als Finanzvorstand und CRO sowohl in internationalen Konzernen im In- und Ausland als auch in mittelständischen und familiengeprägten Unternehmen tätig. Weiters begleitete er einige DAX-Unternehmen in deren digitalen Transformationsprozessen.

„Wir freuen uns, Thomas Riegler mit seiner langjährigen Expertise an Board von PwC Österreich zu begrüßen. Wir sind überzeugt, dass der Mix aus Vorstandserfahrung, Unternehmertum und Digitalisierungskompetenz PwC Österreich im Bereich Digitalisierung und Innovation weiter voranbringen wird und wir unsere Kunden noch umfassender bei ihren Transformationsprozessen begleiten können“, so Christine Catasta, Senior Partner bei PwC Österreich.

