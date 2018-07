Sponsion an der FernFH: 160 neue Absolvent_innen an Österreichs einziger Fern-Fachhochschule

Am 5. Juli 2018 fand an der Ferdinand Porsche FernFH die Sponsion der fünf Bachelor- bzw. Masterstudiengänge statt. 160 Alumni bekamen dabei im feierlichem Rahmen ihre Diplome überreicht.

Den Absolventinnen und Absolventen der Studienrichtungen Wirtschaftsinformatik (Bachelor & Master), Betriebswirtschaft & Wirtschaftspsychologie (Bachelor & Master) sowie Aging Services Management (Bachelor) wurden am 5. Juli im festlichen Rahmen des Wiener Neustädter Sparkassensaals die akademischen Grade Bachelor bzw. Master of Arts in Business verliehen. Die einzige Fern-Fachhochschule Österreichs kann damit bereits auf insgesamt 1.187 Absolvent_innen blicken.

Mit den Alumni freuten sich an diesem Tag nicht nur zahlreiche Familienangehörige und Freunde, sondern auch Mag. (FH) Axel Jungwirth, MEng, AKKM, Geschäftsführer der FernFH: „Unsere Absolventinnen und Absolventen haben mit diesem berufsbegleitenden Fernstudium, neben Familie und Beruf, Selbstdisziplin und Durchhaltevermögen bewiesen. Sie haben alle viel geleistet und können sehr stolz auf sich sein. Ich bin es in jedem Fall und freue mich auch ihren weiteren Weg mitzuverfolgen.“

Prof. (FH) DI Dr. Martin Staudinger, Leiter des Kollegiums, unterstreicht in seiner Rede an die Absolvent_innen: „Durch das Wissen und die Kompetenzen, die Sie erworben haben, werden Sie in der Lage sein, wichtige Fragen der Zukunft lösen zu können.“ Staudinger betont dabei die Wichtigkeit, bei der Weiterentwicklung der Curricula der einzelnen Studiengänge nicht nur wirtschaftliche, sondern stets auch soziale und gesellschaftliche Anforderungen im Auge zu behalten.

Die Studiengänge und ihre Absolvent_innen im Überblick

Aging Services Management Bachelor: 13 Absolvent_innen

Wirtschaftsinformatik Bachelor: 34 Absolvent_innen

Betriebswirtschaft & Wirtschaftspsychologie Bachelor: 62 Absolvent_innen

Betriebswirtschaft & Wirtschaftspsychologie Master: 33 Absolvent_innen

Wirtschaftsinformatik Master: 18 Absolvent_innen

Als besonderes Highlight dieser Sponsionen wurden zusätzlich noch einige Jubiläen gefeiert: Veronika Marchhart, BA als die 800. Bachelorabsolventin, Sabrina Dirnberger, BA als 600. Absolventin der Studienrichtung Betriebswirtschaft & Wirtschaftspsychologie und Christoph Högl, BA, MA als 200. Absolvent des Masterstudiengangs Betriebswirtschaft & Wirtschaftspsychologie.

Flexibel Studieren an Österreichs einziger Fern-Fachhochschule

Ein Fernstudium an der Ferdinand Porsche FernFH verbindet innovatives E-Learning mit dem persönlichen Austausch in wenigen Präsenzzeiten an der Fachhochschule. Durch die innovative Studienform wird Berufstätigen und Personen mit Betreuungspflichten oder eingeschränkter Mobilität die Chance auf einen Studienabschluss ermöglicht.

