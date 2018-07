NOVOMATIC startet Ausbildung zum Spieleentwickler

Gumpoldskirchen (OTS) - NOVOMATIC entwickelte mit Partnern die „Corporate Coding Academy“(CCA), eine Ausbildungsstätte für die zukünftigen Spieleentwickler des Unternehmens und startete mit 1. Juli die Suche nach geeigneten Teilnehmern. Ab November 2018 erhalten die "Coding Heros" von morgen ein hochwertiges und individuelles 6-monatiges Programm zum Junior Game Developer.

„Wir haben Bedarf an Spieleentwicklern und wollen mit diesem österreichweit einzigartigen Programm natürlich für perfekt ausgebildeten Nachwuchs sorgen“, fasst Dr. Klaus Niedl, Global HR Director bei NOVOMATIC, den Hintergrund für diese Ausbildungsinitiative zusammen.

Das einzigartige Ausbildungsprogramm für zukünftige Game Developer wird von sehr erfahrenen Spezialisten der Software- und Spieleentwicklung begleitet. Neben fachlichen Inputs erhalten die Teilnehmer Einblicke in die Game Studios und deren Game Development-Prozesse. Die in Summe sechsmonatige Ausbildung gliedert sich in drei Phasen, die jeweils acht Wochen dauern und findet in insgesamt drei Game Studios in Wien (Greentube) sowie Gumpoldskirchen (NOVOMATIC) statt. Die Kombination aus Online- und Präsenztraining bietet ein zeitflexibles „Learning on the Job“ und soll so positiv zur Work-Life-Balance beitragen. Aufbauend auf den Vorkenntnissen erlernt man in der Corporate Coding Academy die Entwicklung kompletter Games und die dazugehörigen Programmiersprachen wie C++ und SDL/OpenGL. Die Teilnehmer werden mittels eines mehrstufigen Auswahlverfahrens ausgewählt, Ausbildungskosten entstehen den Studenten der Corporate Coding Academy keine.

„Als einer der größten Gaming-Technologiekonzerne der Welt produzieren wir auch Spiele für den digital-interaktiven Bereich. Das ist der am schnellsten wachsende Sektor in der gesamten Gaming-Branche. Die technologische Weiterentwicklung ist ein wichtiger Teil unserer Unternehmensstrategie und unerlässlich ohne motivierte und fachlich gut ausgebildete Talente. Aus diesem Grund haben wir die Corporate Coding Academy gegründet, um die Game Developer von morgen zu finden, auszubilden und möglichst im Unternehmen zu behalten“ so Niedl.

Mit der Corporate Coding Academy geht NOVOMATIC nun auch im Auswahlprozess neue Wege. So wird ein "serious game" im Bewerbungsprozess angewendet, um die technischen und analytischen Kompetenzen der Kandidaten auf eine spielerische Art und Weise zu entdecken.

Nähere Informationen zur Bewerbung (noch bis 31. Juli 2018 möglich) und zum Ausbildungsprogramm finden Sie unter www.corporate-coding-academy.com

