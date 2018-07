Sommerevent der FMA und IFMA Austria

Wien (OTS) - And the winners are... hieß es beim Sommerevent im Salonplafond im MAK in Wien, wo der 16. Ausbildungspreis der FMA I IFMA Austria im Rahmen des Sommerevents verliehen wurde. Ein weiterer Höhepunkt war die Vorstellung des vierten FM-Days am 26. September 2018.

