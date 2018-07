Universum Talentstudie: Sind Sie flexibel genug für die Arbeitswelt von Morgen? Österreichs Studenten verlangen flexible Arbeitsplätze, ein gutes Einstiegsgehalt und professionelles Training (DOKUMENT)

Wien (ots) - Über 10'000 Studenten aus insgesamt sieben Studienbereichen haben dieses Jahr erneut zu ihrer professionellen Zukunft Auskunft gegeben. Zu den spannendsten Erkenntnissen 2018 gehören beispielsweise der markante Anstieg vom Verlangen nach Flexibilität und der zunehmende Wunsch nach professionellen Trainings zur beruflichen Weiterentwicklung. Bei einem Unternehmen mit hohen ethischen Standards zu arbeiten ist Studenten dieses Jahr weniger wichtig und die altbekannten Differenzen in den Lohnerwartungen, bleiben auch 2018 bestehen. Diese und weitere Ergebnisse zeigt die grösste Talent- und Arbeitsmarktstudie Österreichs.

Flexibilität am Arbeitsplatz als oberste Priorität

Als langfristiges Karriereziel zeichnet sich bei Studenten konsistent seit Jahren das Verlangen nach Balance zwischen Arbeit und Privatleben ab. Rund 60% der befragten Studenten geben dies als oberste Priorität ihrer beruflichen Zukunft an. Die Wichtigkeit und die damit verbundenen Schwierigkeiten beim Balanceakt zwischen Arbeit und Privatleben, sind an für sich nichts Neues. Im Vergleich zu letztjährigen Resultaten ist der eindeutige Anstieg vom klaren Verlangen nach Flexibilität am Arbeitsplatz aber sehr markant. So haben alle befragten Studenten aus den Bereichen Wirtschaft und Ingenieurwesen/ IT mit identischen Tendenzen geantwortet. Sie wollen flexible Arbeitskonditionen und -zeiten. "In der langen Perspektive wirkt sich dies natürlich auch auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf aus, und gerade dem ordnen die österreichischen Studentinnen und Studenten eine nicht zu unterschätzende Relevanz zu.", meint Dominik Moser, Employer Branding Advisor bei Universum.

Weitere Bestrebungen in Sachen Karriere zeichnen sich wie folgt ab: Über ein Drittel der Studenten wollen während ihrer Karriere nichts mehr, als eines Tages eine Führungsposition zu erlangen. Dominik Moser fügt hinzu, dass "Wirtschaftsabsolventen hier mehr das Führen im Sinne des Leaders anstreben und die technischen Profile das Führen durch Fachexpertise." Ein weiterer Drittel gibt sich bereits mit Sicherheit und Stabilität in ihrer Stelle zufrieden.

Wunsch nach Weiterentwicklung und Innovation im Job

Obwohl die Top Plätze nach wie vor an die Spitzenreiter aus vergangenen Jahren gehen (siehe Tabelle unten) äusserten Studenten dennoch das Bedürfnis idealerweise für einen mittelgrossen Arbeitgeber (d.h. 100-499 Mitarbeiter) zu arbeiten. Nebst dem Verlangen nach mehr Flexibilität und dem Streben nach einer Führungsposition zeichnen sich die österreichischen Wirtschaftsabsolventen dadurch aus, dass sie viel Wert auf Ihre Weiterbildungsmöglichkeiten legen. Sie wünschen sich aber nicht nur professionelle Trainings zur beruflichen Weiterentwicklung, aber auch von ihrem Vorgesetzten in Ihrer Entwicklung entsprechend gefördert zu werden. Diese Tendenzen haben sich bereits letztes Jahr abgezeichnet, auf 2018 aber erneut um einiges zugenommen. Als interessante Abwärtstrends sind der minimierte Fokus auf das Aufrechterhalten von ethischen Standards oder auf das Prestige eines Unternehmens zu nennen.

Die technischen Absolventen Österreichs legen hingegen mehr Wert auf die Aufgabe die sie in ihrem ersten Job erwartet, diese soll möglichst spannend und innovativ sein. Einig sind sich aber alle österreichischen Studierenden besonders in einem Punkt, das Gehalt muss natürlich auch stimmen!

Österreichs Karriereprofile - Careerist, Internationalist und Hunter

Durch das Antwortverhalten der Studierenden lassen sie sich in diverse Karriereprofile kategorisieren. Universum unterscheidet hierbei zwischen Careerist, Entrepreneur, Harmoniser, Hunter, Idealist, Internationalist und Leader.

In Österreich zeichnen sich sowohl bei Wirtschaftsstudierenden als auch bei Ingenieur/IT Studenten Parallelen ab. In Österreich finden sich vor allem Careerists, die eher zielstrebig, team-orientiert, anpassungsfähig sind; Internationalists, die zukunftsorientiert und neugierig sind und einen Fokus auf internationale Beziehungen haben; und Hunter, die konkurrenzfähig und lösungsorientiert sind sowie hohe Lohnerwartungen aufweisen. Die Karriereprofile Internationalist und Hunter sind für Wirtschaftsstudenten einiges ausgeprägter als für Studierende im technischen Feld.

Gut die Hälfte aller befragten Studenten aus den genannten Bereichen haben nach Abschluss des Studiums dasselbe Ziel: Sie wollen für eine internationale Firma oder Organisation arbeiten. An zweiter Stelle folgt der Wunsch nach einer Position bei einer nationalen, dafür privaten Firma/ Organisation. Daraufhin teilen sich die Meinungen zwischen Wirtschafts- und Ingenieur/ IT Studenten. Letztere möchten an dritter Stelle nach dem Studium gerne eine eigene Firma gründen, während Wirtschaftsstudenten es bevorzugen noch weiterhin die Schulbank zu drücken und weiterzustudieren.

Gender Pay Gap und nicht - monetäre Erwartungen zwischen Mann und Frau

Vorjährige Trends bezüglich Lohnerwartungen bestätigen sich auch dieses Jahr wieder. Studentinnen erwarten bereits direkt nach Studienabschluss weniger Lohn, als dass es ihre männlichen Kollegen tun. Studierende Frauen in den Bereichen Ingenieurwesen/ IT erwarten über 5000 Euro weniger als ihre männlichen Gegenspieler. Ein noch drastischeres Bild zeigt sich bei Wirtschaftsstudenten bzw. -innen. Frauen erwarten nämlich fast 6000 Euro weniger als ihre männlichen Kollegen. Interessanterweise gibt es hierbei auch Unterschiede zwischen den Studienrichtungen: So geben sich Studiumsabsolventen aus Wirtschaftsstudiengängen erwartungsgemäss jährlich mit rund 3000 Euro weniger zufrieden. Gemäss Dominik Moser von Universum ist dies wenig überraschend, "da technische Berufe bekanntlich gefragter sind. Die Absolventen technischer Studiengänge sind sich ihrem hohen Marktwert bewusst, entsprechend erwarten sie auch ein höheres Einstiegsgehalt nach dem Abschluss." Auch bei den nicht-monetären Erwartungen an den zukünftigen Arbeitsplatz zeigen sich Unterschiede zwischen Mann und Frau.

Im Unterschied zu Wirtschaftsstudenten, ist für Wirtschaftsstudentinnen ein professionelles Training sowie Möglichkeiten zur Weiterentwicklung am wichtigsten. Ihre männlichen Gegenüber erhoffen sich am meisten konkrete Aussichten zu Führungspositionen. Weiterhin haben Frauen schon zu Beginn ihrer Karriere Hoffnung auf ein gutes Gehalt, während Männer eher einen hohen Zukunftslohn anstreben. Zudem sind Frauen möglichst vielfältige Aufgaben im Job wichtig und Männer legen grösseren Wert auf Vorgesetzte die sie in ihrer professionellen Entwicklung fördern können.

Die attraktivsten Arbeitgeber Österreichs - das Ranking 2018

Red Bull, Google und BMW Group führen die Rangliste bei den Wirtschafsstudierenden an. Die Top 3 bleiben somit konstant. Im Ranking für Ingenieurwesen/IT arbeitet sich Siemens erfolgreich von Rang 3 auf Rang 2. Dicht gefolgt von Microsoft, neu auf Rang 3. Google führt das technische Ranking nach wie vor an. Die zwei grossen Arbeitgeber in der Automobilbranche BMW Group und Audi werden somit beide etwas abgedrängt und landen auf Rang 4 und 5. Als allgemeiner Trend, lässt sich dieses Jahr sagen, dass obwohl dieselben Firmen dominieren, die Abstände zu weiter unten platzierten Firmen durchaus kleiner werden. So haben im Wirtschaftsranking Firmen wie Raiffeisen Bank International, McKinsey & Company, die Österreichische Nationalbank und Swarovski dieses Jahr an Attraktivität zugenommen. Ähnlich im Ingenieur/ IT Ranking, hier gewinnen Firmen wie Porsche, Airbus, Magna Steyr oder KTM an Arbeitgeberattraktivität und steigen damit im Ranking. Es lässt sich schlussfolgern, dass kleinere Player sich das ein oder andere von den langjährigen Vorreitern abgucken.

Die Top 5 der attraktivsten Arbeitgeber Österreichs 2018

Rang Wirtschaftstudenten Ingenieur / IT Studenten

1 Red Bull Google

2 Google Siemens Österreich

3 BMW Group Microsoft

4 L'Oréal Group BMW Group

5 Audi Audi

