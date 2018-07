Aviso: Montag, 9.7. 2018, 10 Uhr: PK Liste Pilz – Murkraftwerk und Zentraler Speicherkanal: Ein Fall für die Staatsanwaltschaft

Wien/Graz (OTS) - Einladung zur Pressekonferenz der Liste Pilz

Thema: Murkraftwerk und Zentraler Speicherkanal: Ein Fall für die Staatsanwaltschaft

Peter Pilz, Romana Ull und Martin Regelsberger übergeben den Fall gegen Siegfried Nagl (Bürgermeister der Stadt Graz), Gerhard Rüsch (Finanzstadtrat der Stadt Graz a.D.), Wolfgang Malik (Vorstandsvorsitzender Holding Graz), Christian Purrer (Vorstandssprecher Holding Graz), Martin Graf (Vorstandsdirektor Energie Steiermark AG) und Johannes Pratl (Geschäftsführer Murkraftwerk Graz Errichtungs- und BetriebsgmbH) der Staatsanwaltschaft.





TeilnehmerInnen:

Dr. Peter Pilz - Parteiobmann der Liste Pilz, Abgeordneter zum Österreichischen Nationalrat

Dr. Romana Ull - ist allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte Sachverständige für Landschaftsplanung, Naturschutz und Stadtökologie. Sie vertritt im parlamentarischen Umweltrat die Agenden der österreichischen NGOs und war bis zur Stilllegung des Naturschutzbeirates der Stadt Graz durch Bürgermeister Nagl dort Sprecherin der NGOs.

DI Martin Regelsberger - hat an der Universität für Bodenkultur Kulturtechnik und Wasserwirtschaft studiert und hat an nationalen und internationalen Projekten Erfahrung mit nachhaltigen urbanen Wassersystemen gesammelt. Aus dieser Perspektive befasst er sich mit dem ZSK und den Auswirkungen des Murkraftwerks auf die Stadt Graz.

Dr. Andreas Manak - ist Rechtsanwalt in Wien mit Spezialisierung auf Wirtschafts- und Umweltrecht. Er vertritt auch regelmäßig in Wirtschaftsstrafsachen. Er hat Anrainer und Umweltorganisationen z.B. in den UVP-Verfahren um den Lainzer Tunnel und Semmering Basistunnel vertreten.





Zeit: Montag, 9.7. 2018, 10 Uhr

Ort: Der Steirische Presseclub, Bürgergasse 2, 8010 Graz

