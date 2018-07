Lichtbildveröffentlichung – Mordversuch in Drogenmilieu

Ersuchen um Lichtbildveröffentlichung

Wien (OTS) - Am 10. März 2018 wurde ein 32-jähriger Mann in der Pappenheimgasse (20.) lebensgefährlich verletzt aufgefunden, nachdem von Zeugen eine tätliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern wahrgenommen worden war.

Der geflüchtete Täter attackierte sein Gegenüber mit einem Küchenmesser und einer Eisenkette, wodurch der 32-Jährige lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus gebracht wurde. Das Opfer gab nach der Genesung gegenüber der Polizei an, vom mutmaßlichen Täter Suchtmittel bezogen zu haben und deswegen Geldschulden gehabt zu haben. Gegen den ebenfalls 32-jährigen Täter besteht eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien.

Die Identität des Täters konnte über Lichtbilder und ausgewertete Spuren ausgeforscht werden, sein Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt. Die Wiener Polizei ersucht über Anordnung der Staatsanwaltschaft um Veröffentlichung des Bildes. Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, Gruppe Vagner, unter der Telefonnummer 01-31310-25800 erbeten.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Patrick Maierhofer

+43 1 31310 72121

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at