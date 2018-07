Fußball-WM im ORF: 1,4 Millionen sahen Viertelfinale Brasilien – Belgien

Erstes Halbfinale am 10. Juli

Wien (OTS) - Auftakt der Viertelfinalphase bei der Fußball-WM in Russland – und zum 17. Mal wurde dabei die Eine-Million-Zuschauer-Grenze im ORF übertroffen. Das gestrige Abendspiel Brasilien – Belgien sahen bis zu 1.413.000 Fußballfans via ORF eins, durchschnittlich waren in der zweiten Halbzeit 1.227.000 bei 41 Prozent Marktanteil (48 bzw. 50 Prozent in den jungen Zielgruppen) live mit dabei. Das Nachmittagsspiel Uruguay – Frankreich erreichte bis zu 766.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, im Schnitt verfolgten 717.000 die zweite Halbzeit bei 46 Prozent Marktanteil (49 bzw. 54 Prozent in den jungen Zielgruppen) .

Weiter geht es am 10. Juli ab 19.15 Uhr in ORF eins mit dem ersten Halbfinale, am 11. Juli folgt das zweite Halbfinale.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at