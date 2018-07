Wien-Döbling: Mann schläft nach Einbruch in Kleingartenhütte

Wien (OTS) - Der Mieter eines Kleingartenhauses in der Zahnradbahnstraße verständigte am 6. Juli 2018 um 08.00 Uhr die Polizei, da er über die Aufzeichnung einer Wildkamera einen mutmaßlichen Einbrecher bemerkte, der das Vorhängeschloss gewaltsam öffnete. Als Beamte das Haus durchsuchten, schlief der 22-jährige Beschuldigte auf Matratzen am Boden. Er gab an, nichts gestohlen zu haben und lediglich aus einer Mineralwasserflasche getrunken zu haben. Er wurde vorläufig festgenommen.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Patrick Maierhofer

+43 1 31310 72121

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at