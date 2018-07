Wien-Mariahilf: Arm eines Fußgängers von Lkw überrollt – Mann nur leicht verletzt

Wien (OTS) - Am Gumpendorfer Gürtel ist es am 6. Juli 2018 um 15.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 47-Jähriger war laut ersten Ermittlungen zu Fuß am Radweg unterwegs. Er kam zu Sturz und fiel auf die Fahrbahn des Gürtels. Zum selben Zeitpunkt fuhr ein Lkw Richtung Mariahilfer Gürtel und überrollte den rechten Arm des Mannes. Der 47-Jährige wurde mit multiplen Prellungen und Abschürfungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

