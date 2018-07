Wien-Favoriten: Fahrzeugdieb nach Flucht angehalten

Wien (OTS) - Ein Mann verständigte am 6. Juli 2018 um 22.30 Uhr die Polizei, da ein unbekannter Täter dessen Auto in der Battigasse gestohlen hatte. Auf Grund der Beschreibung des Fahrzeuges nahmen Polizisten sofort die Verfolgung auf. Mehrfache Versuche den 36-Jährigen zum Anhalten zu bringen schlugen vorerst fehl. Im Bereich des Laaer Waldes fuhr der Lenker direkt auf die Beamten zu, sodass nur durch schnelles Ausweichen ein Unfall verhindert werden konnte. Kurze Zeit später konnte der Weg des Mannes versperrt werden, er hielt das gestohlene Fahrzeug an und wurde festgenommen.

