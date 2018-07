Heiß auf Eis! Mit Holiday on Ice ATLANTIS-Tickets und Schöller-Eis in der EisStadthalle abkühlen

Wien (OTS) - „Heiß auf Eis!“ Beim Kauf von Holiday on Ice ATLANTIS-Tickets an den Kassen der Wiener Stadthalle gibt es im Sommer als Zugabe Schöller-Eis und Sommer-Eislauf-Gutscheine für die EisStadthalle.

Die Holiday on Ice Sommeraktion gilt pro Kaufvorgang bis 31. August 2018 und solange der Vorrat reicht. Die Ticket-Kassen der Wiener Stadthalle sind Montag bis Donnerstag von 10 bis 19 Uhr und Freitag von 10 bis 18 Uhr sowie bei Veranstaltungen ab 2 Stunden vor Beginn geöffnet.

Holiday on Ice ATLANTIS gastiert von Mittwoch, 16. bis Sonntag, 27. Jänner 2019 in der Wiener Stadthalle.

Holiday on Ice ATLANTIS ist eine Hommage an das versunkene Paradies und heißt die Zuschauerinnen und Zuschauer in dem wohl prachtvollsten, reichsten und zauberhaftesten Inselreich aller Legenden willkommen. Das Inselreich ATLANTIS gibt seit Jahrhunderten Wissenschaftlern und Historikern Rätsel auf und beflügelt gleichzeitig unsere Phantasien und Träume.

35 internationale Eiskunstlaufprofis erwecken in farbenprächtigen Bühnenbildern den Mythos der magischen Stadt zu neuem Leben und präsentieren in dieser einzigartigen Show spektakuläre Über- und Unterwasser-Szenarien und Geschichten des Lebens und der Liebe in ATLANTIS.

Exklusive Stargäste am Mittwoch, 16. Jänner 2019: TV-Stars Valentina und Cheyenne Pahde

Für die Münchner Schauspielerinnen, bekannt aus „Gute Zeiten Schlechte Zeiten“ und „Alles was zählt“, wurde mit dem Holiday on Ice-Engagement ein Traum wahr. In der Wiener Stadthalle haben sie einen exklusiven Gastauftritt bei der Premiere am Mittwoch, 16. Jänner. Die Tickets für die Premiere sind im freien Verkauf erhältlich.

Als Creativ Director und Choreograph konnte Robin Cousins gewonnen werden, für die Kostüme zeichnet Designer Michael Sharp verantwortlich. Diese neue Produktion erreicht ein vollkommen neues Show-Level und bietet ein unvergessliches Erlebnis für die ganze Familie.

Holiday on Ice ATLANTIS

Mittwoch, 16. bis Sonntag, 27. Jänner 2019

in der Wiener Stadthalle

Ticketpreise: 25,- bis 62,- | Gold-Ticket 77,- bis 82,-

Rollstuhlplatz, Begleitung: 25,- | 26,- | 30,-

Preise abhängig vom Veranstaltungstermin

UNICEF Station mit Spiel und Spaß: Von jedem Ticket der beiden Samstag-Vorstellungen um 11 Uhr geht € 1,- an das Kinderhilfswerk UNICEF. UNICEF Österreich bietet Kindern bei diesen Vorstellungen vor Beginn und in der Pause im Foyer der Halle D eine Spielestation, Mal-Ecke, Kinderschminken, Film mit Virtual Reality-Brille und als Geschenk eine „Kinderrechtsfibel“.

Ermäßigungen: Kinder bis 15 Jahre (ausgen. Gold) bis zu 50 % | Schoßtickets für Kinder bis 6 Jahre: 7,- | Senioren ab 65 Jahre

Tickets der Kategorie Gold beinhalten: Sitzplatz in der 1. Reihe direkt an der Eisfläche, Pausenaufenthalt im Club D inkl. Getränk (Sekt oder alkoholfrei) und Snack.

Vorverkauf an den Kassen in der Wiener Stadthalle, ein Unternehmen der Wien Holding, unter 01/98 100-200, service @ stadthalle.com und auf www.stadthalle.com,Ticketservice 01/79 999 79, www.wien-ticket.at, 01/58885 und www.oeticket.com. Das Ticket gilt als Fahrschein für die Wiener Linien.

Kategorie Gold Tickets, Rollstuhlplätze und Tickets für Begleitpersonen, ermäßigte Tickets sowie Schoßtickets sind ausschließlich an den Kassen der Wiener Stadthalle, per Mail an service@stadthalle.com sowie telefonisch unter 01-98100- 480 oder -200, erhältlich.

Umfangreicher MEDIEN-DOWNLOAD unter http://www.stadthalle.com/de/presse/downloads

