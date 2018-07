Juncker: Solidarität und Schutz der Außengrenzen sind zwei Dinge, die zusammengehen"

Pressekonferenz von EU-Kommissionspräsident Präsident Jean Claude Juncker mit Bundeskanzler Sebastian Kurz - Transkript, Video und Bilder im Anhang

Wien (OTS) - "Die österreichische Ratspräsidentschaft und die Kommission schwimmen in dieselbe Richtung", betonte heute Präsident Juncker während des Besuchs des Kollegiums der Europäischen Kommission in Wien anlässlich des Beginns der österreichischen Ratspräsidentschaft. Zum Thema Migration unterstrich Präsident Juncker während einer gemeinsamen Pressebegegnung mit Bundeskanzler Sebastian Kurz: "Solidarität und Schutz der Außengrenzen sind zwei Dinge, die zusammengehen." Zur Fortsetzung der Arbeit am mehrjährigen Finanzrahmen kommentierte Präsident Juncker: "Hier ist Tempo angesagt, aber auch Gründlichkeit."

Das vollständige Transkript der Pressekonferenz finden Sie hier:

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-4391_de.htm

Die Aufzeichnung der Pressekonferenz finden Sie hier: http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I158215

Fotos zum Besuch der EU-Kommission bei der österreichischen Bundesregierung finden Sie hier:

http://europa.eu/!jk48GM



Rückfragen & Kontakt:

Vertretung der EU-Kommission in Österreich

Heinz-Rudolf Miko

Pressesprecher

++43 6767 90 80 45

Heinz-Rudolf.Miko @ ec.europa.eu