Aviso: Österreichisches Assistenzmodel als Vorbild für effizienten EU-Außengrenzschutz

Verteidigungsminister Kunasek und Innenminister Kickl präsentieren zivil-militärische Kooperationsmodelle

Wien (OTS) - Am 10. Juli werden in Wien internationale und österreichische Experten die Möglichkeiten der zivil-militärischen Zusammenarbeit zur Bewältigung sicherheitspolitischer Herausforderungen erörtern. Ziel dabei ist die Darstellung der Synergien, die sich durch die Verwendung von militärischem Fachpersonal und Gerät für zivile Missionen ergeben. Am Beispiel eines effizienten EU-Außengrenzschutzes werden verschiedene Modelle der Zusammenarbeit diskutiert. Österreich kann auf eine langjährige Kooperation zwischen dem Bundesheer und zivilen Organisationen im In- und Ausland verweisen und möchte diese Erfolgsgeschichte auf europäische Ebene heben. Verteidigungsminister Kunasek wird das Ergebnis dieser Konferenz beim informellen Verteidigungsministertreffen im August in Wien präsentieren.

Dazu findet am 10. Juli 2018 eine Pressekonferenz mit Verteidigungsminister Mario Kunasek und Innenminister Herbert Kickl statt, wo die österreichischen Vorschläge für einen effektiven EU-Außengrenzschutz präsentiert werden:

Ort: Landesverteidigungsakademie, Stiftgasse 2a, 1070 WIEN

Zeit: 10.07.2018, Beginn 10.00 Uhr

Datum: 10.07.2018, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: Landesverteidigungsakademie

Stiftgasse 2A, 1070 Wien, Österreich

