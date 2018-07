Bundessparte Gewerbe und Handwerk begrüßt Genehmigungsfreistellungsverordnung

Scheichelbauer-Schuster: Wesentliche bürokratische und finanzielle Entlastung für klein- und mittelständische Gewerbebetriebe

Wien (OTS) - „Die von der Bundesministerin Margarete Schramböck erlassene Novelle zur zweiten Genehmigungsfreistellungsverordnung stellt einen wichtigen Schritt des Bürokratieabbaus für Klein- und Mittelständische- Gewerbebetrieb dar. Mit der Verordnung ist es gelungen, eine Reihe von an sich ungefährlichen Kleinanlagen von der gewerberechtlichen Genehmigungspflicht ausdrücklich auszunehmen“, begrüßt Renate Scheichelbauer-Schuster, Obfrau der Bundessparte Gewerbe und Handwerk, diese deutliche Deregulierungsmaßnahme.

Neu in die Verordnung aufgenommen wurden z.B. die reinen Textilübernahmestellen für Textilreiniger und Wäschebügler und die Eissalons. Für das Schneidergewerbe kommt es zu einer Erweiterung der genehmigungsfrei gestellten Betriebsanlagen.

„Die Aufnahme in die Genehmigungsfreistellungsverordnung für die über 350 Neugründer pro Jahr in den Branchen der Bundesinnung Mode und Bekleidungstechnik bringt eine spürbare finanzielle und bürokratische Entlastung, die gerade in der Startphase ein wichtiger Impuls für die Mitgliedsbetriebe ist. Sie können rascher starten und sich Ihren Kundinnen und Kunden widmen“, so die Obfrau abschließend. (PWK510/us)

