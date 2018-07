ORF eins startet den „Movie Montag“: ORF-Premiere für „Im Rausch der Sterne“ am 9. Juli

Außerdem u. a.: „Mother’s Day – Liebe ist kein Kinderspiel“, „Frühstück bei Monsieur Henri“, „How to Be Single“ und „Grießnockerlaffäre“

Wien (OTS) - „Movie Montag“: Humorvoll, spannend und romantisch präsentiert sich ab 9. Juli 2018 der Montag-Hauptabend in ORF eins. Gezeigt werden hochkarätige ORF-Premieren und beliebte Filme zum Wiedersehen. Den Beginn machen Bradley Cooper, Sienna Miller und Daniel Brühl in „Im Rausch der Sterne“ um 20.15 Uhr in ORF eins: Als ausgebrannter Haubenkoch Adam Jones, der in einem Londoner Nobelrestaurant einen Neuanfang wagt, läuft Bradley Cooper an der Seite eines hochkarätigen Darstellerensembles zur Hochform auf. Auf der frenetischen Jagd nach einem dritten Michelin-Stern wird er von der talentierten Sous-Chefin Helene (gespielt von Sienna Miller, seiner Ko-Partnerin aus „American Sniper“) unterstützt, die ihn mit originellen Kochideen zu neuen Höhen inspiriert. Mit dabei im formidablen Cast ist der inzwischen zum Hollywood-Darling aufgestiegene deutsche Star Daniel Brühl als Adams loyaler Freund Tony, Emma Thompson als patente Drogentherapeutin und Omar Sy als zweiter Küchenchef. Uma Thurman ist kurz als blasierte Restaurant-Kritikerin zu sehen und Oscargewinnerin Alicia Vikander taucht als Frau aus der Vergangenheit auf. Wer Lust auf liebevoll zubereitete kulinarische Kreationen hat und einmal hinter die Kulissen einer Haubenküche blicken will, liegt bei diesem Menü goldrichtig. Drehbuchautor Steven Knight, der schon die märchenhafte Aufsteigerstory „Madame Mallory und der Duft von Curry“ verantwortete, erschuf gemeinsam mit Regisseur John Wells ein spannendes und zugleich sinnliches Filmerlebnis aus der Welt der Hochkulinarik.

In den folgenden Wochen darf sich das Publikum beim „Movie Montag“ auf Premieren wie „Mother’s Day – Liebe ist kein Kinderspiel“ (16. Juli), „Frühstück bei Monsieur Henri“ (23. Juli), „How to Be Single“ (30. Juli) und „Grießnockerlaffäre“ (6. August) freuen.

Mehr zum Inhalt von „Im Rausch der Sterne“

Der ehemalige Meisterkoch Adam Jones (Bradley Cooper) hat seine Karriere in Paris durch Alkohol- und Drogenexzesse zerstört. Nachdem er wieder auf die Beine gekommen ist, wagt er in London einen zweiten Anlauf. Mit der weltbesten Küche will er sich drei Michelin-Sterne erkochen. Für sein Team sucht er begabte Weggefährten, die er einst vergrault hat. Der Lokalbesitzer Tony (Daniel Brühl) lässt sich erweichen, ihn als Chef de Cuisine einzustellen. Adams Perfektionismus mündet jedoch wieder in cholerischen Ausbrüchen. Sous-Chefin Helene (Sienna Miller), seine engste Vertraute, ist bald die letzte, die ihm noch beistehen will.

