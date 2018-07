Diverse Straßenbauarbeiten im 21. Bezirk ab Dienstag

Wien (OTS) - Ab Dienstag, dem 10. Juli 2018, beginnt die MA 28 -Straßenverwaltung und Straßenbau nach Aufgrabungen und aufgrund von Zeitschäden mit örtlichen Fahrbahnsanierungsarbeiten in der Brünner Straße, Julius-Ficker-Straße, Shuttleworthstraße und Lundenburger Gasse und Stammersdorfer Straße 21. Bezirk.

Kreuzungsplateau Brünner Straße/Stammersdorfer Straße

Aufgrund von Zeitschäden in der Brünner Straße im Stauraum vor der Stammersdorfer Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts wird eine Betondecke hergestellt. Weiters wird am Kreuzungsplateau die Asphaltfahrbahnoberfläche erneuert. Die zweiwöchigen Arbeiten im Stauraumbereich erfolgen tagsüber bei Freihaltung eines Geradeausfahrstreifens stadtauswärts. Das Abbiegen in die Stammersdorfer Straße ist nicht möglich. Die Fahrrelation in Richtung stadteinwärts ist von den Maßnahmen nicht betroffen. Während der einwöchigen Arbeiten am Kreuzungsplateau selbst bleibt in der Brünner Straße ein Fahrstreifen pro Fahrtrichtung aufrecht. Die beidseitig in die Brünner Straße einmündende Stammersdorfer Straße ab Weilandgasse bzw. Herrenholzgasse gesperrt und ab Brünner Straße als Sackgasse ausgebildet, somit ist das Abbiegen von der Brünner Straße in die Stammersdorfer Straße bzw. das Ausfahren aus der Stammersdorfer Straße in die Brünner Straße nicht möglich. Die Zufahrten zu den Garagen bleiben aufrecht.

– geplantes Bauende 27.07.2018

Stauraumsanierung Julius-Ficker-Straße/Sandauergasse

Aufgrund von Zeitschäden muss in der Julius-Ficker-Straße im Stauraum vor der Sandauergasse in Fahrtrichtung stadteinwärts eine Betondecke hergestellt werden. Die Arbeiten erfolgen tagsüber, wechselweise bei Aufrechterhaltung aller Fahrrelationen stadteinwärts. Die Fahrrelationen in Richtung stadtauswärts sind von den Maßnahmen nicht betroffen.

– geplantes Bauende 27.07.2018

Brünner Straße vor Höhe Hausnummer 64

Die Fahrbahnsanierungsarbeiten nach Aufgrabungen in der Brünner Straße vor Höhe Hausnummer 64 erfolgen an einem Wochenende zwischen 10. Juli und 30. Juli 2018 in der Zeit von Freitag, 20 Uhr, bis Montag, 5 Uhr, wobei die Fahrbahn der Brünner Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts gesperrt wird. Der Fahrzeugverkehr wird über das richtungsführende Gleis geführt.

Shuttleworthstraße/Brünner Straße

Die Fahrbahnsanierungsarbeiten in der Shuttleworthstraße im Stauraum vor der Brünner Straße erfolgen an einem Wochenende zwischen 10. Juli und 30. Juli 2018 in der Zeit von Freitag, 20 Uhr, bis Montag, 5 Uhr, bei Freihaltung von zwei Fahrstreifen, wobei das Rechtsabbiegen in die Brünner Straße auf Baudauer nicht möglich ist.

Lundenburger Gasse/Ignaz-Köck-Straße

Die Fahrbahnsanierungsarbeiten nach Aufgrabungen in der Lundenburger Gasse gegenüber Ignaz-Köck-Straße in Fahrtrichtung A 22 finden an einem Wochenende zwischen 10. Juli und 30 Juli 2018 von Freitag, 20 Uhr, bis Montag, 5 Uhr, bei Freihaltung von drei Fahrstreifen und unter Aufrechterhaltung aller Fahrrelationen statt.

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.strassen.wien.at und www.baustellen.wien.at oder auch unter 01/955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

