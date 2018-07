Der „Bürgeranwalt“: Angst vor dem Hochwasser

Am 7. Juli um 17.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Peter Resetarits beschäftigt sich in der jüngsten „Bürgeranwalt“-Ausgabe am Samstag, dem 7. Juli 2018, um 17.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Fällen:

Angst vor dem Hochwasser

In Gols im Burgenland wurden auf einem früher als Hochwasser-Schutzzone vorgesehenen Areal Anschüttungen vorgenommen und Wohnhäuser errichtet. Die Bewohnerinnen und Bewohner der dahinterliegenden Siedlung befürchten jetzt, dass das nächste Hochwasser sie betreffen könnte. Volksanwältin Brinek kritisiert die Vorgangsweise der Gemeinde und diskutiert im Studio mit dem Golser Bürgermeister.

Nachgefragt: Schadenersatz nach Hundebiss

Eine ehrenamtliche Mitarbeiterin des Tierheims „Arche Wels“ wurde von einem Hund gebissen und im Gesicht verletzt. Die Stadt Wels als Betreiberin des Tierheims und deren Versicherung lehnten die Haftung dafür ab. Volksanwältin Brinek beharrte bei einer Diskussion in „Bürgeranwalt“ voriges Jahr auf Schadenersatz für die verletzte Frau. Jetzt zeichnet sich eine Lösung ab.

Pflegeheimwechsel. Barrieren zwischen den Bundesländern

Frau B. versucht verzweifelt, ihre Mutter aus einem Pflegeheim in Knittelfeld in ihre Nähe, in ein Pflegeheim in Wien, zu übersiedeln. Aber seit eine Vereinbarung zwischen den Bundesländern über den „Kostenersatz“ gekündigt wurde, sind Bundesländergrenzen für Sozialhilfeträger schier unüberwindbare Barrieren geworden. Weder Wien noch die Steiermark wollen die Kosten für das in Aussicht genommene Pflegeheim übernehmen. Die Wiener Patientenanwältin Sigrid Pilz kritisiert die derzeitige Rechtslage.

