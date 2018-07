Hagelversicherung: Tausende Hektar Agrarflächen zerstört

2 Millionen Euro Schaden durch gestrige Unwetter in der Steiermark

Wien (OTS) - (Hagelversicherung, 6. Juli 2018): Nach den katastrophalen Überschwemmungs- und Hagelschäden in den vergangenen Wochen, währte die Ruhe leider nicht lange. So ist zum wiederholten Mal im heurigen Jahr die Steiermark von Unwetterschäden heimgesucht worden. Bereits am gestrigen Nachmittag gingen über dem Wechselgebiet erste sehr schwere Unwetter mit mächtigen Gewitterzellen und extremen Regenmengen nieder. Bis zum Abend hat sich die Gewitterfront mit stellenweise mehr als 90 Liter Niederschlag pro Quadratmeter und extremen Hagel quer über die Steiermark gelegt. Erneut entstanden schwere Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen (Acker-, Wein-, Obstkulturen und Grünland). Besonders betroffen sind die Bezirke Deutschlandsberg, Hartberg-Fürstenfeld, Leibnitz, Voitsberg und Weiz. Insgesamt wurde eine Agrarfläche von 5.000 Hektar geschädigt, der Gesamtschaden in der Landwirtschaft beträgt 2 Millionen Euro.

