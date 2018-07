ORF SPORT + mit Kanu-Weltcup und aus Austrian Football League

Am 7. und 8. Juli im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 7. Juli 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen vom Kanu-Slalom-Wildwasser-Weltcup in Augsburg (Finale Canadier 1 Herren, Kajak 1 Damen) um 12.00 Uhr und vom AFL-Play-off-Spiel 1 Swarco Raiders Tirol – Danube Dragons um 19.00 Uhr, das Yoga-Magazin um 8.00, 9.00 und 10.00 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 8.30, 9.30 und 10.30 Uhr sowie die Höhepunkte vom Formel-1-Grand-Prix von Österreich 2018 (Der Samstag) um 17.00 Uhr, von der Österreich-Rundfahrt 2018 (1. Etappe Feldkirch – Feldkirch) um 21.40 Uhr und vom Wings for Life World Run 2018 um 22.00 Uhr.

Die Live-Übertragungen vom Kanu-Slalom-Wildwasser-Weltcup in Augsburg (Finale Canadier 1 Damen, Kajak 1 Herren) um 12.00 Uhr und vom AFL-Play-off-Spiel 2 Dacia Vienna Vikings – Graz Giants um 15.00 Uhr, das Yoga-Magazin um 8.00, 9.00 und 10.00 Uhr, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ um 8.30, 9.30, 10.30 und 19.00 Uhr, die Höhepunkte von der Porsche Supercup Series in Spielberg um 19.30 Uhr, von der Österreich-Rundfahrt 2018 (2. Etappe Feldkirch – Fulpmes/Telfes) um 20.15 Uhr und vom Formel-1-Grand-Prix von Österreich 2018 (Der Sonntag) um 20.50 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr und „Vintage Sports“ – eine Zeitreise in Schwarz-Weiß aus dem Sportarchiv des ORF – um 22.45 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 8. Juli.

Augsburg in Deutschland ist von 6. bis 8. Juli die dritte Station im Rahmen des Kanu-Weltcups im Slalom-Wildwasser. Kommentator ist Michael Berger.

Die Danube Dragons und die Projekt Spielberg Graz Giants lösten ihre Tickets für die Play-offs. Die Wiener setzten sich knapp mit 21:18 gegen die SonicWall Rangers Mödling durch. Die Grazer empfingen die Ljubljana Silverhawks und fixierten mit einem 28:21-Sieg den Aufstieg ins Halbfinale. Die Giants gastieren somit im Halbfinale am 8. Juli bei den Dacia Vikings. Die Swarco Raiders Tirol empfangen am 7. Juli die Danube Dragons im Halbfinale. Die Gewinner der beiden Partien treffen einander am 21. Juli im Austrian Bowl XXXIV in der NV Arena in St. Pölten – ebenfalls live zu sehen in ORF SPORT +. Kommentator ist Michael Bacher, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Pasha Asiladab.

„Vintage Sports“ zeigt historische Reportagen aus den 1940er, 1950er und 1960er Jahren, zusammengestellt von Michael Ludwig aus dem ORF-Sportarchiv. In Folge 29 ist zu sehen: 1948 Fußball-Gerö-Cup Österreich – Ungarn, 1956 Rodel-EM in Imst/Tirol, 1958 Speedway-Rennen im Wiener Stadion, 1961 Ski alpin – Silberkrug-Damen-Rennen in Bad Gastein, 1961 Skispringen – Oberstdorf-Springen der Vierschanzentournee, 1961 Reiten – Internationales Reit- und Springturnier in der Wiener Stadthalle, 1962 Fußball-Meisterschaftsspiel Austria Klagenfurt – Stickstoff Linz, 1962 Turnen – Vergleichskampf Johann König (AUT) – Albert Asarjan (UdSSR), 1968 Kanu-Staatsmeisterschaft (Paddeln) in Wien.

