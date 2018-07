Wien-Donaustadt: Auffindung einer deutschen Granate

Wien (OTS) - Im Zuge von Bauarbeiten in der Breitenleer Straße wurde am 5. Juli 2018 um 08.45 Uhr eine deutsche „8-8er-Granate“ aufgefunden. In Zusammenarbeit von sprengstoffkundigen Organen der Polizei und des Entminungsdienstes wurde das Kriegsrelikt sachgemäß abtransportiert. Es entstand kein Personen- oder Sachschaden.

