SPÖ NÖ: Öffnung der Forststraßen für MountainbikerInnen ist weiterhin zentrales Thema

Scheele/Windholz sehen das Schaffen einer Anlaufstelle des Land NÖ als Bestätigung der letzten Jahre

St. Pölten (OTS) - Nachdem das Land NÖ eine zentrale Anlaufstelle in Sachen Mountainbikes eingerichtet hat, pocht die SPÖ NÖ weiterhin auf eine Öffnung der Forststraßen für RadfahrerInnen. LAbg. Mag. Karin Scheele und Bereichssprecher LAbg. Rainer Windholz, MSc, zeigen sich zwar erfreut, dass das Land NÖ nach Jahren an Überzeugungsarbeit seitens der Sozialdemokratie nun endlich bereit ist, etwas in die Wege zu leiten – genug ist ihnen das allerdings noch lange nicht:

„Wir fordern seit Jahren eine nachhaltige, klare gesetzliche Regelung zur Freigabe der Forststraßen für RadfahrerInnen. Einerseits freut es uns, dass das Land NÖ nun endlich das touristische Potenzial von RadsportlerInnen mit der Einrichtung einer Anlaufstelle erkannt hat, auf der anderen Seite wollen wir das Schaffen von mehr Mountainbike-Trials und Informationsauskünften für SportlerInnen und UrlauberInnen nicht als Ende der Fahnenstange hinnehmen, zumal laut ersten Informationen gesetzliche Anpassungen ja nicht einmal angedacht werden.“

Für die SPÖ NÖ sei dies jedoch weiterhin ein wichtiges Thema, da viele Forststraßen immerhin mit Unterstützung aus öffentlichen Geldern gebaut wurden – und daher sollen sie auch für alle Menschen zugänglich sein. „Alle Beteiligten sollen Rechtssicherheit haben, ohne dass dabei jemand, so wie es jetzt bei den RadfahrerInnen der Fall ist, kriminalisiert wird“, so Scheele, die schon seit vielen Jahren für die Öffnung von Forststraßen für RadfahrerInnen kämpft. Für Windholz ist es unverständlich, dass man trotz steigendem Mountainbike-Aufkommen in punkto klaren, gesetzlichen Regelungen weiter auf taube Ohren stößt: „Wenn sich alle TeilnehmerInnen im Wald an Fairplay-Regeln halten, sehen wir kein Problem, warum man Forststraßen nicht für MountainbikerInnen freigeben sollte. Man sieht ja auch in anderen Ländern, dass es tadellos funktioniert. Unserem niederösterreichischen Ganzjahrestourismus würde dieses Gesetz darüber hinaus einen immensen Schub geben und die Wirtschaft ankurbeln.“

Es gehe nun darum, den Schwung einer kleinen Bewegung der ÖVP zu nutzen, betonen Scheele und Windholz abschließend unisono:

„Vielleicht ist das Schaffen einer Anlaufstelle der Startschuss für neue Gespräche und Taten. Wir werden jedenfalls nicht lockerlassen, um die Forststraßen für alle Menschen in unserem Land freizugeben und die RadfahrerInnen zu entkriminalisieren!“

