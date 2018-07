Arosa Bärenland heißt seinen ersten Bewohner willkommen

VIER PFOTEN bringt letzten Zirkusbär Serbiens in sein neues Schweizer Zuhause

Wien (OTS) - VIER PFOTEN überstellte am 4. Juli erfolgreich Bär Napa von Serbien ins neue Arosa Bärenland. Das Bärenschutzzentrum im Kanton Graubünden, das VIER PFOTEN in Zusammenarbeit mit Arosa Tourismus und den Arosa Bergbahnen Anfang August offiziell eröffnen wird, heißt damit seinen ersten Bewohner willkommen. Napa hat in den nächsten Wochen Zeit, sich in der neuen Umgebung einzugewöhnen.

Nach rund 1400 Kilometern, 28 Stunden Transportzeit und einer Gondelfahrt war es endlich geschafft: Napa kam am Mittwoch wohlbehalten in seinem neuen Zuhause an. Seine Reise begann am Tag zuvor im Zoo Palic in Serbien, wo er seit Oktober 2016 übergangsweise untergebracht war. Nachdem er dort von VIER PFOTEN-Tierärzten betäubt und anschließend in die Bärenambulanz verladen worden war, trat er in dem speziell für Langstreckentransporte von Wildtieren eingerichteten Auto die Fahrt in ein besseres Leben an. Eine Klima- und Belüftungsanlage und regelmäßige Checks während der Fahrt durch den behandelnden Tierarzt stellten sein Wohlbefinden sicher. Ab der Ankunft in Arosa gab es für das Team allerdings einige Herausforderungen zu meistern. „Der Transportkäfig wog mit Napa rund 550kg. Diesen von der Bärenambulanz in die Gondel zu befördern, war eine logistische Meisterleistung. Ich bin sehr froh, dass alles so gut verlaufen ist und Napa endlich in seinem endgültigen Zuhause angekommen ist“, so Carsten Hertwig, VIER PFOTEN Bärenexperte.

Eingewöhnungsphase im Bärenland

Nach seiner Ankunft im Arosa Bärenland wurde Napa in ein Eingewöhnungsgehege entlassen. Dort kann er sich langsam an seine neue Bewegungsfreiheit gewöhnen und das Gelände unter der Beobachtung von Tierärzten und Tierpflegern erkunden. Später wird Napa in ein großes Außengehege kommen, das er von seinem Eingewöhnungsgehege aus bereits sehen kann. Da sein Kiefer und seine Zähne in sehr schlechtem Zustand sind, steht ihm bald eine entsprechende Behandlung bevor.

Große Freude in Arosa

Die Freude über den ersten Bären im Bärenland ist auch beim Projekt-Initianten und Präsidenten der Stiftung Arosa Bären, Pascal Jenny, riesengroß: „So lange haben wir auf ihn gewartet. Nun endlich ist er da, unser erster Bär. Ganz Arosa freut sich, dass Napa sein lebenslanges Zuhause bei uns in der schönen Aroser Bergwelt erhalten hat.“ Der Standort Arosa bietet sich auf Grund von weiteren touristischen Destinationen nahe des Bärenlandes besonders an, da dadurch Besucher mit den Themen Tier- und Naturschutz in Berührung kommen.

Vom Zirkus in die natürliche Bergwelt

Napa wurde in einem Zoo geboren und kam vermutlich bereits als Jungbär zum serbischen Zirkus Corona. Ob er dort tatsächlich in der Manege auftreten musste, ist nicht bekannt. Da es in Serbien bereits seit 2009 ein Wildtierverbot in Zirkussen gibt, ist anzunehmen, dass er über Jahre hinweg in einem kleinen Käfig auf dem Areal des Zirkusses gehalten wurde. Nach seiner Konfiszierung mit Hilfe von VIER PFOTEN brachte die internationale Tierschutzorganisation ihn in Zusammenarbeit mit den Behörden vorübergehend im serbischen Zoo Palic unter, bis ein langfristiges Zuhause für ihn gefunden werden konnte. Umso erfreulicher ist es, dass dem aktiven und neugierigen Bären nun ein Leben inmitten der Aroser Bergwelt bevorsteht.

Erstes Bärenschutzzentrum in der Schweiz

Das Arosa Bärenland in Graubünden wird auf seinem rund drei Hektar großen Areal artgemäße Gehege mit zahlreichen Beschäftigungsmöglichkeiten, Teichen und Bäumen für bis zu fünf Bären bieten. Wie auch in anderen Bärenschutzzentren von VIER PFOTEN stehen jedem Bären ca. 5.000 m² Fläche zur Verfügung. Die geographische Lage des Bärenlandes mit Höhen- und Hanglage sowie natürlicher Vegetation bietet eine an den natürlichen Lebensraum der Bären angepasste Umgebung für die Tiere. Das Arosa Bärenland wird von der Stiftung Arosa Bären betrieben. Der Stiftungsrat setzt sich aus Vertretern von VIER PFOTEN, Arosa Tourismus und den Arosa Bergbahnen zusammen. Nachdem die Bauarbeiten im Frühsommer 2018 abgeschlossen wurden, findet die offizielle Eröffnung des Arosa Bärenlandes vom 3. bis 5. August statt.

