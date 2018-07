Großer Erfolg für Ritossa Family Office: 6. Global Family Office Investment Summit in Monte Carlo, Monaco

Monte Carlo, Monaco (ots/PRNewswire) -

Der vom bereits seit 600 Jahren bestehenden Ritossa Family Office ausgerichtete 6. Global Family Office Investment Summit mit dem Thema "Investment in einem neuen Zeitalter" sorgte vom 27. bis 29. Juni rund um die Welt für Schlagzeilen als das "Davos der Family Offices" und das bedeutendste Family-Office-Gipfeltreffen aller Zeiten.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/715147/Ritossa_Family_Office.jpg )

Unter der Schirmherrschaft seiner Durchlaucht Fürst Albert II. von Monaco wurde das Gipfeltreffen von mehr als 400 hochrangigen Milliardären, Scheichs, Königsfamilien und Geschäftsleuten besucht, die ein Investmentvermögen von über 2 Billionen US-Dollar repräsentieren. Sie trafen sich, um auf höchster Ebene aktuelle Ereignisse der Welt, die Gründung eines lebenslangen Vermächtnisses und erstklassige Investmentchancen zu diskutieren.

Ein besonderes Ereignis war die Verleihung des Family Office Lifetime Achievement in Strategic Philanthropy-Preises an Sir Stelios Haji-Ioannou, zu der auch eine Keynote-Präsentation von Sofia Michelakis von der Bill and Melinda Gates Foundation gehörte. Giuseppe Ambrosio, Präsident der Single & Multi Family Office Association von Monaco und ebenfalls ein Philanthrop, verlieh den begehrten Preis an Sir Stelios und die Stelios Philanthropic Foundation, die Bildung, Unternehmertum und Umweltschutzinitiativen unterstützt.

Sechs weitere Preise wurden von der Single & Multi Family Association von Monaco in Anerkennung geschäftlicher Erfolge verliehen:

Best Family Office Asset Manager-Preis für 2018 - MEDIATRIX CAPITAL, entgegengenommen von CEO MICHAEL S. YOUNG

Best Family Office Innovation in Private Equity with Impact-Preis für 2018 - COLLER CAPITAL, entgegengenommen vom LEITER DES FAMILY OFFICE STEPHEN ZIFF

Best Family Office Private Banker-Preis für 2018 - CMB, entgegengenommen von CEO WERNER PEYER

Best Family Office Shipping & Yachting International Legal Counsel-Preis für 2018 - MBLAW OFFICE, entgegengenommen von IRENE BALLINI

Best Family Office Fund Manager-Preis für 2018 - GFG, entgegengenommen von CEO STEFANO ZAVAGLIA

Best Family Office Social Responsibility Report-Preis für 2018 - FERRERO, entgegengenommen von GUIDO GIANNOTTA

"Anthony Ritossa und ich haben uns im Interesse wichtiger Familien und Family Offices der langfristigen Kooperation verpflichtet, denn das Gipfeltreffen dient als hervorragende Gelegenheit zur Interaktion und Kooperation. Es gibt keine andere Veranstaltung auf der Welt, die sich mit der ausgezeichneten Qualität der Redner und Abgeordneten auf den Ritossa Family Office Summits messen kann", sagt Giuseppe Ambrosio, Präsident der Single & Multi Family Office International Association von Monaco.

"Es ist eine große Ehre für Monaco, als Veranstaltungsort für den einflussreichen Ritossa Family Office Summit ausgewählt zu werden, und unser unabhängiger Stadtstaat leistete hervorragende Arbeit, als er den roten Teppich für diese ehrenwerte Gruppe globaler Family Offices ausrollte", sagt Eric Brundage, Eigentümer von Monaco Life.

"Monaco stellt sich als perfekter Tagungsort für den Family Office Summit heraus, und ich freue mich schon darauf, jedes Jahr im Juni wieder zu dieser Veranstaltung zu kommen. Ich bin seiner Durchlaucht Fürst Albert II. von Monaco, Giuseppe Ambrosio, dem Summit Advisory Board und allen anderen, die dies zu einer großartigen Veranstaltung gemacht haben, zutiefst dankbar. Die Vorbereitungen für den 7. Global Family Office Investment Summit in Dubai vom 11. bis 13. November laufen bereits, und ich freue mich auf ein erneutes Family Office-Treffen", sagt Anthony Ritossa, Vorstandsvorsitzender des Ritossa Family Office, ein Familienunternehmen mit einer 600-jährigen Geschichte in Europa, die bis auf das Venezianische Reich zurückgeht.

"Es war ein Erlebnis so viele internationale Geschäftsmagnaten und Talente kennenzulernen. Anthony Ritossa arbeitete sehr hart, um diese herausragenden Veranstaltungen zu organisieren, und wurde durch hilfreiche Ratschläge seines renommierten Advisory Board unterstützt", sagt Sheila Barry Driscoll von der Billionaire Foundation.

Ausführliche Informationen zum kommenden 7. Global Family Office Investment Summit in Dubai vom 11. bis 13. November (nur für geladene Gäste) erhalten Sie per E-Mail unter info @ RitossaSummits.com

Ausführliche Informationen zur Monaco Single & Multi Family Office International Association und zur Akkreditierung lokaler monegassischer Family Offices erhalten Sie per E-Mail von Giuseppe Ambrosio unter info.mc.foa @ gmail.com.

Rückfragen & Kontakt:

Charlotte Luer

+1-239-404-6785

cluer @ ljhfm.com