Novartis Valsartan-Produkte nicht vom Rückruf betroffen

Wien (OTS) - 5. Juli 2018 – Aktuell informiert die österreichische Arzneimittelbehörde AGES über einen chargenbezogenen Rückruf valsartanhaltiger Arzneimittel, deren Wirkstoff vom chinesischen Hersteller Zhejiang Huahai Pharmaceuticals produziert wurde. Hiermit informieren wir, dass die von der Novartis Pharma GmbH produzierten, valsartanhaltigen Produkte von diesem Rückruf nicht betroffen sind.

Sie erfüllen alle Qualitätskriterien und sind nicht von der gemeldeten Verunreinigung betroffen. Für die folgenden Produkte wird der Wirkstoff Valsartan in konzerneigener Produktion in Irland und der Schweiz hergestellt:

Entresto®

Exforge®

Exforge HCT®

Diovan®

Codiovan®

Wir bitten um Weitergabe dieser Information.

Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Website des Bundesamts für Sicherheit im Gesundheitswesen unter https://www.basg.gv.at/news-center/news/news-detail/article/rueckruf-von-arzneimitteln-mit-wirkstoff-valsartan-vom-chinesischen-hersteller-zhejiang-huahai-pharma/

