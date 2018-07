12-Stunden-Tag: SPÖ Kärnten weiter für Volksabstimmung

Sucher: Vor allem FPÖ fordert stets mehr direkte Demokratie - jetzt muss sie Farbe bekennen.

Klagenfurt (OTS) - Weiter eine Volksabstimmung zum 12-Stunden-Tag/60-Stunden-Woche fordert die SPÖ-Kärnten. "Wer immer von mehr direkter Demokratie faselt, aber wenn es darauf ankommt, sie fürchtet wie der Teufel das Weihwasser, verliert jede Glaubwürdigkeit", erinnert Sucher auch an die Ablehnung einer Volksabstimmung zum zurückgenommenen Rauchverbot durch ÖVP und FPÖ.

„Wenn sich durch dieses heute überhastete und in panischer Eile durchgepeitschte Gesetz angeblich nichts zum Schlechteren ändert und es mehr Freizeit und totale Freiwilligkeit bringt, wer würde bei einer Volksabstimmung nicht für dieses Gesetz stimmen, das von Konzernkanzler Kurz und seinem Steigbügelhalter Strache in schillernden Farben in den türkisblauen Himmel gemalt wird? Wenn die Menschen angeblich nur auf diese längst herbeigesehnte Ausweitung der Höchstarbeitszeit gewartet haben, wie Kurz und Strache im Unterschied zu vielen ihrer Funktionäre wie Zangerl, Ebster, Machinger glauben, dann müsste sich ja niemand vor einer Volksabstimmung fürchten“, macht Sucher deutlich.

Das Nein zu einer Volksabstimmung belege nur einmal mehr die Feigheit und das herablassende Herrschaftsgehabe von ÖVP und FPÖ. "Die Wahrheit ist eine Tochter der Zeit und die Menschen merken bereits, dass sie von Kurz und Strache aufs Kreuz gelegt wurden“, macht Sucher klar.

